Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 25 de mayo de 2026

VERANO

Mi esposa y yo queremos ir a celebrar nuestro aniversario a Europa este verano, a fines, ¿buena idea o no?

R. Italia en agosto y septiembre es una prueba de resistencia, no un viaje romántico. El calor derrite la paciencia y las multitudes convierten Roma y Florencia en un parque temático donde nadie disfruta nada. Si quieren celebrar su aniversario sin pelear por una sombra, miren hacia la costa de Croacia. Split y Dubrovnik ofrecen el mismo Mediterráneo, pero sin la histeria colectiva. A finales de verano, el Adriático está perfecto para nadar, los precios bajan y el ambiente deja de sentirse como una estampida turística. Croacia combina ruinas romanas, mar transparente y un ritmo que Italia perdió hace años. Es el destino ideal para quienes prefieren un atardecer con vino local en lugar de una fila interminable para entrar al Duomo. A veces, la mejor forma de disfrutar Italia es observarla desde la orilla opuesta, sin sudar ni empujar a nadie.

LOS VESTIBLES (WEARABLES)

¿Cómo están ayudando los dispositivos vestibles a mejorar nuestra higiene del sueño?

R. Los wearables convirtieron el sueño en un examen diario que nadie pidió, pero todos consultan. El Oura Ring, el Apple Watch y compañía no sólo miden horas dormidas, sino que analizan tu frecuencia cardiaca, tus fases de sueño y hasta tus malos hábitos nocturnos. Las alarmas inteligentes te despiertan en el momento exacto para evitar el clásico golpe de realidad al abrir los ojos. Muchos usuarios descubren, con brutal honestidad, que cenar tarde o ver pantallas antes de dormir arruina su recuperación física. La tecnología nos está obligando a admitir que no dormimos mal por misterio, sino por necedad. Lo provocador es que necesitamos un dispositivo de cientos de dólares para aprender algo que nuestras abuelas sabían sin sensores. Dormir bien no es un lujo futurista, es disciplina. Y parece que sólo la entendemos cuando un reloj nos regaña cada mañana.

No es publicidad, pero yo llevo unos ocho meses de usar el Circular Ring 2 y ya es parte de mi mano y rutina diaria. Un resultado muy interesante es que, de acuerdo con éste, ¿si logro dormir un promedio de seis horas diarias por semana puedo decir que duermo excelente?

CIENCIA FICCIÓN

¿Existen buenas películas mexicanas de ciencia ficción o por qué es un género tan escaso?

R. Escaso, escaso, la ciencia ficción mexicana existe, pero hay que buscarla como si fuera contrabando cultural. Películas como Sleep Dealer de Alex Rivera o Los Parecidos de Isaac Ezban demuestran que el género puede funcionar sin naves espaciales millonarias. El problema no es talento, es estructura. Producir ciencia ficción cuesta caro y nuestro cine siempre ha preferido mirar la tragedia cotidiana antes que imaginar futuros incómodos. También pesa la falta de tradición literaria que alimente estos mundos. Aun así, las pocas cintas del género muestran que se puede hablar de migración tecnológica, distopías psicológicas y vigilancia digital con más ingenio que presupuesto. El reto es convencer a distribuidores que creen que el público mexicano solo quiere ver dramas sociales. Lo irónico es que, en un país tan surrealista, nos cueste tanto trabajo inventar realidades alternativas cuando vivimos en una todos los días