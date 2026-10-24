Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 24 de octubre de 2026

ACTUALIZAR

¿Vale la pena actualizar el celular cada año?

R. Para la mayoría de usuarios mexicanos, cambiar de teléfono cada año no ofrece beneficios reales. Las mejoras anuales suelen ser incrementales: una cámara ligeramente mejor, una batería apenas más eficiente o un procesador más rápido que difícilmente se nota en el uso cotidiano. Además, los precios han aumentado y los planes de renovación ya no son tan convenientes. Lo más sensato es actualizar cuando el rendimiento se vuelve insuficiente: apps que se cierran, batería que ya no dura o falta de actualizaciones de seguridad. Mantener un equipo dos o tres años es suficiente para la mayoría. Si se busca una mejora sustancial, conviene esperar a generaciones que introduzcan cambios importantes, como nuevas tecnologías de batería o cámaras verdaderamente superiores.

DIFERENCIA

¿Por qué los precios en México varían tanto entre tiendas?

R. La diferencia de precios no siempre es abuso; muchas veces es estrategia. Supermercados grandes negocian volumen y pueden ofrecer productos más baratos, mientras que tiendas pequeñas dependen de distribuidores locales con costos más altos. También influyen factores regionales: transporte, disponibilidad y demanda. En ciudades fronterizas, los precios cambian según el tipo de cliente y la cercanía con Estados Unidos. Además, algunas cadenas usan “productos gancho”, artículos muy baratos para atraer clientes y compensar con otros más caros. Para el consumidor mexicano, la recomendación es comparar y no asumir que la tienda más grande siempre es la más barata. Aplicaciones de precios y compras planificadas ayudan a evitar sorpresas y a entender que la variación responde a múltiples dinámicas comerciales.

EL IDEAL

¿Cómo elegir el asiento ideal en un vuelo largo?

R. Para vuelos de más de seis horas, la elección del asiento influye en comodidad, descanso y salud. Los mexicanos que viajan a Europa o Asia suelen preferir pasillo para levantarse sin molestar a otros, especialmente si necesitan estirar piernas o ir al baño con frecuencia. La ventana es mejor para dormir, controlar la luz y evitar interrupciones. En aviones grandes, las filas cercanas a salidas de emergencia ofrecen más espacio, aunque a veces tienen restricciones para reclinar. Evitar las últimas filas es buena idea: suelen tener más movimiento y baños cerca. Si se viaja en pareja, reservar pasillo y ventana dejando el asiento central libre aumenta la probabilidad de que quede vacío.

LA PUNTUACIÓN

¿Por qué la puntuación puede evitar malentendidos graves?

R. La puntuación es el sistema nervioso del lenguaje: organiza ideas, marca pausas y evita interpretaciones absurdas. Un solo signo puede cambiar el sentido completo de una frase. Ejemplos clásicos lo demuestran. “Vamos a comer niños” no significa lo mismo que “Vamos a comer, niños”. “No quiero que me ayudes” es distinto de “No, quiero que me ayudes”. Incluso en mensajes cotidianos, la falta de coma altera intenciones: “Te extraño mucho amor” puede sonar confuso frente a “Te extraño mucho, amor”. En correos profesionales, un punto mal puesto puede parecer brusco; en redes sociales, una coma ausente puede generar discusiones innecesarias.