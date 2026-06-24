Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 24 de junio de 2026

SEÑUELOS

¿Cómo usan los restaurantes los llamados “señuelos” en sus menús para manipular lo que pedimos?

R. Los restaurantes colocan platillos de precio muy elevado junto a opciones más accesibles que en realidad son las que les generan mayor ganancia.

En la cocina mexicana este truco es muy común: una costilla de res o un cabrillo entero a precio premium aparecen junto a un pozole rojo o unas enchiladas suizas que cuestan mucho menos producir. Otro ejemplo clásico son los tacos de mariscos finos al lado de los de canasta o guisado. En menús de autor, un corte wagyu actúa como señuelo para que el comensal sienta que el mole negro “ya no está tan caro”. El cerebro compara precios y siempre encuentra la opción del medio irresistible, aunque la casa ya calculó que ahí está su verdadera utilidad.

En gastronomía, el mejor truco no está en la cocina, sino en el diseñador del menú.

CHAMPÚ O ACONDICIONADOR

¿Qué se debe usar primero: el champú o el acondicionador? Yo uso champú primero y luego el acondicionador, pero me dicen por ahí que es al revés.

R. Lo tradicional es aplicar primero el champú para limpiar el cabello y el cuero cabelludo, y luego el acondicionador para hidratar y suavizar las puntas. Sin embargo, existe una técnica llamada “pre-poo” o acondicionamiento previo, popular entre quienes tienen cabello muy rizado o dañado, que consiste en aplicar el acondicionador antes del lavado para proteger la fibra capilar de la fricción.

También está el método “co-wash”, donde el acondicionador sustituye al champú por completo. Para la mayoría de los tipos de cabello el orden clásico sigue siendo el más efectivo: champú primero, acondicionador después, evitando aplicarlo en la raíz para no generar exceso de grasa.

LATINOS POR TRUMP

¿Cómo han votado los latinos por Trump en las últimas tres elecciones?

R. Según un estudio de votantes verificados de Pew Research (fuente de absoluta confianza), Trump obtuvo 28% del voto latino en 2016, subió a 36% en 2020 y alcanzó 48% en 2024. Es un crecimiento sostenido e innegable. Sin embargo, conviene matizar: Harris obtuvo 51% del voto latino en 2024, lo que significa que Trump se acercó mucho a la paridad, pero no ganó ese electorado. Otras fuentes como AP calculan su apoyo latino en 42%, con Harris, 56%, diferencia que se explica por la metodología de cada encuesta. El método de Pew, que cruza respuestas con registros reales de votación, es considerado uno de los más rigurosos.

REVERSA A LA CARIES

¿Es posible revertir una caries dental?

R. Sí, pero sólo en su etapa más temprana. Cuando la caries apenas comienza a desmineralizar el esmalte dental, antes de formar una cavidad visible, el proceso puede detenerse e incluso revertirse. La clave está en la remineralización: el flúor presente en pastas dentales y enjuagues ayuda a restaurar el esmalte dañado. Reducir el consumo de azúcar y alimentos ácidos, aumentar la producción de saliva bebiendo agua y mejorar la higiene bucal son medidas que realmente funcionan en esta fase inicial. Una vez que la caries penetra la dentina ya no hay marcha atrás y la intervención del dentista es inevitable.

El cuerpo humano puede perdonar muchas cosas, pero una caries avanzada prefiere cobrarla en el sillón dental.