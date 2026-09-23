Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 23 de septiembre de 2026

SE REFRIGERAN

Don Alfredo, ¿conviene meter los jitomates al refrigerador? ¿Qué otras frutas y verduras deben guardarse frías y cuáles pierden sabor o textura si se enfrían?

R: Los jitomates no deben refrigerarse: el frío detiene su maduración y arruina su textura, volviéndolos harinosos y apagando su sabor. Sólo refrigéralos si ya están muy maduros y quieres prolongar su vida unos días.

Frutas y verduras que NO deben refrigerarse:

• Jitomates - pierden sabor y se vuelven pastosos.

• Aguacates - el frío detiene su maduración; refrigera sólo cuando ya están listos.

• Plátanos - la cáscara se ennegrece y la pulpa se vuelve pastosa.

• Cebollas - el refri las humedece y las hace brotar.

• Ajo - se vuelve gomoso y pierde aroma.

• Papas - el frío convierte su almidón en azúcar y altera el sabor.

Frutas y verduras que SÍ deben refrigerarse:

• Fresas - muy perecederas; el frío prolonga su vida.

• Uvas - se mantienen firmes y dulces.

• Manzanas - duran semanas sin perder textura.

• Zanahorias - el frío evita que se pongan flácidas.

• Brócoli - se deteriora rápido a temperatura ambiente.

• Espinacas - mantienen frescura y color.

SOBREVIVEN

Don Alfredo, ¿cómo es posible que decretos, inscripciones y documentos de hace 2 mil años sigan legibles, mientras papeles y archivos modernos se degradan en décadas?

R: La diferencia está en los materiales, los métodos de conservación y la intención del soporte. Los edictos antiguos se grababan en piedra, metal o arcilla cocida, materiales diseñados para durar siglos. Eran documentos públicos, pensados para resistir clima, guerras y tiempo. Además, muchas piezas sobrevivieron porque quedaron enterradas, protegidas de luz, humedad y manipulación humana.

Los documentos modernos se producen en papel industrial, con fibras más débiles y químicos que aceleran su deterioro. Y hoy la mayoría de la información vive en formatos digitales, vulnerables a obsolescencia tecnológica, fallos de hardware y pérdida de soporte físico. En resumen: lo antiguo perdura porque se hizo para durar; lo moderno se hizo para circular rápido.

NO SE QUEDARON

Se sabe que los primeros en llegar a América fueron los vikingos, ¿por qué no se quedaron?

R. No se quedaron porque su llegada fue más una expedición que un proyecto de colonización. Los vikingos alcanzaron Terranova alrededor del año 1000 d.C., en el sitio hoy conocido como L’Anse aux Meadows, pero se encontraron con tres obstáculos decisivos.

Primero, el entorno: el clima era duro, los inviernos largos y la tierra menos fértil que en Groenlandia o Islandia. Segundo, la logística: estaban demasiado lejos de sus bases y mantener suministros era costoso y peligroso. Y tercero, el factor humano: los vikingos tuvieron conflictos con los pueblos indígenas, a quienes llamaban skrælingjar. Sin alianzas y con tensiones crecientes, la colonia no tenía futuro.

En resumen, llegaron, exploraron… pero América no ofrecía las condiciones que necesitaban para quedarse.