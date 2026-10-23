Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 23 de octubre de 2026

RESERVACIONES

Señor La Mont, ¿conviene reservar hospedaje por plataformas o directamente con el hotel?

R. Para el viajero mexicano, la duda es constante: ¿mejor precio o mejor trato? Las plataformas suelen ofrecer tarifas competitivas y cancelación flexible, pero cobran comisiones que los hoteles intentan compensar. Reservar directo puede incluir beneficios que no aparecen en línea: desayuno, late check out, upgrades o tarifas especiales para estancias largas. En destinos muy visitados como Oaxaca, Mérida o Madrid, los hoteles valoran más al huésped que llega sin intermediarios. Sin embargo, las plataformas ayudan a comparar opciones y leer reseñas verificadas. La regla práctica es doble: usar la plataforma para investigar y luego preguntar al hotel si iguala la tarifa. Muchas veces lo hacen. En temporada alta, reservar directo también reduce sobreventas, un problema frecuente en México.

MAGNESIO

¿Qué tan confiables son los suplementos de magnesio que se venden en México?

R. El magnesio se ha vuelto popular para dormir mejor, reducir estrés y aliviar calambres, pero no todos los productos son iguales. En México, la calidad varía según la marca y el tipo de magnesio: el glicinato suele ser mejor tolerado; el óxido es más barato, pero menos absorbible. Aunque se venden sin receta, conviene revisar certificaciones básicas y evitar mezclas con ingredientes milagro. Para la mayoría de adultos, una dosis moderada es segura, pero personas con problemas renales deben consultarlo con un médico. El magnesio no sustituye hábitos esenciales: hidratación, sueño regular y ejercicio. Funciona como apoyo, no como solución mágica. Elegir bien evita gastar en productos que prometen más de lo que cumplen y que no aportan beneficios reales.

SE AGOTAN

¿Por qué los conciertos en México se agotan tan rápido?

R. La demanda ha crecido más rápido que la oferta. México se consolidó como parada obligada para giras internacionales, lo que atrae a fans de Centroamérica y Estados Unidos que compran boletos desde el primer minuto. Además, la preventa bancaria concentra miles de compradores en pocas horas, dejando menos boletos para el público general. Otro factor es la reventa digital, que utiliza algoritmos para acaparar entradas y encarecerlas. En ciudades como la CDMX y Monterrey la infraestructura es limitada: pocos recintos para artistas de gran convocatoria. El resultado es una competencia feroz por boletos y precios cada vez más altos. Para el lector mexicano, la recomendación es simple: registrarse en preventas y evitar plataformas no oficiales.

AVANCE

¿Qué avance reciente podría transformar el tratamiento del cáncer?

R. La oncología vive un momento de innovación acelerada. Uno de los avances más prometedores es la terapia personalizada basada en secuenciación genética: identificar mutaciones específicas y diseñar tratamientos dirigidos. También destacan las terapias CAR T, que modifican células del sistema inmune para atacar tumores resistentes. En México, hospitales públicos y privados comienzan a participar en ensayos clínicos, aunque el acceso aún es limitado por costos y disponibilidad. Otro frente es la detección temprana mediante análisis de sangre que buscan fragmentos de ADN tumoral; estos biomarcadores líquidos podrían revolucionar diagnósticos en la próxima década. Aunque no son soluciones inmediatas, representan un cambio profundo: tratamientos más precisos, menos agresivos y con mejores pronósticos para pacientes que antes tenían pocas opciones.