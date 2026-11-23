SE EXPORTAN

¿Qué expresiones culturales mexicanas se están exportando hoy con mayor fuerza?

R. La literatura mexicana vive un momento internacional. Autores como Valeria Luiselli (Lost Children Archive) y Guadalupe Nettel (La hija única) se leen en universidades de Estados Unidos y Europa. En música, el regional mexicano domina plataformas globales: Peso Pluma, Carín León y Natanael Cano encabezan listas en Spotify y colaboran con artistas de pop y hip‑hop. En cine, producciones como Ya no estoy aquí y Roma consolidaron a México como referencia narrativa. La mezcla de identidad, crítica social y estética contemporánea conecta con audiencias que buscan historias auténticas. México exporta cultura porque produce obras que viajan bien: reconocibles, pero con voz propia.

NEARSHORING

¿Qué estados están recibiendo más inversión por el nearshoring y por qué?

R. El nearshoring tiene epicentros claros: Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Parques industriales como Interpuerto Monterrey, FINSA Ramos Arizpe y Vynmsa Apodaca reciben empresas de manufactura avanzada, desde automotriz hasta semiconductores. La cercanía con la frontera con Estados Unidos, la infraestructura carretera y la disponibilidad de ingenieros explican el atractivo. También crecen proyectos en Durango y Guanajuato, donde cadenas automotrices amplían operaciones. El desafío es garantizar energía estable, agua y seguridad para sostener el ritmo. México está captando inversión porque ofrece logística competitiva y talento técnico que Estados Unidos necesita cerca.

GASTRONÓMICA

¿Qué ciudades mexicanas están liderando la escena gastronómica contemporánea?

R. La CDMX sigue al frente, ya no con el antes renombrado Pujol, sino ahora con restaurantes como Quintonil, Rosetta y Máximo Bistrot, que marcan tendencia internacional. Pero el mapa se amplía: Guadalajara destaca con PalReal y Hueso; Oaxaca con Criollo y Origen; Ensenada con cocina de mar en Manzanilla y La Guerrerense. La mezcla de técnicas modernas con ingredientes locales —maíz nativo, cacao, mezcal, pesca artesanal— genera propuestas que atraen turismo gastronómico. México exporta cocina porque sus chefs reinterpretan tradición sin perder raíz.

NÓMADAS DIGITALES

¿Qué lugares de México están atrayendo a nómadas digitales internacionales?

R. La oleada de nómadas digitales no se concentra solo en CDMX. Barrios como Roma Norte, Condesa y Juárez son los más visibles, pero también crecen comunidades en Guadalajara (Colonia Americana), Mérida (Centro y García Ginerés) y Oaxaca (Jalatlaco). Buscan clima agradable, gastronomía accesible y buena conectividad. Cafés como Blend Station, Café Trucha o Marito & Moglie funcionan como hubs informales. El reto es equilibrar la llegada de extranjeros con la vida local: renta, movilidad y servicios deben adaptarse sin desplazar a residentes. México se volvió atractivo porque combina infraestructura suficiente con cultura vibrante.