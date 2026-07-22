Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 22 de julio de 2026

LOS CORALES

¿De qué están hechos los corales?

R. Los corales no son “piedras vivas”, sino colonias de pequeños animales llamados pólipos. Cada pólipo secreta un esqueleto externo de carbonato de calcio, que con el tiempo forma estructuras rígidas: arrecifes, barreras y plataformas que pueden durar siglos. La parte viva es mínima: una capa delgada que cubre la superficie del coral y que depende de unas microalgas simbióticas llamadas zooxantelas.

Estas algas les dan color y energía mediante fotosíntesis. Cuando el coral se estresa por calor o contaminación, expulsa esas algas y se vuelve blanco. Lo que vemos como “coral” es una combinación de vida y arquitectura mineral, un ejemplo clásico de ingeniería biológica creada por organismos diminutos.

LAS POSICIONES

¿Cuáles son las mejores y peores posiciones para dormir?

R. Le comparto que, en español, la forma más correcta es decir “postura”, no “posición”.

Dormir bien depende más de la postura que de la cantidad de horas. La más recomendada es de lado, especialmente el izquierdo: mejora circulación, reduce reflujo y evita presión en la espalda. Dormir boca arriba también es aceptable si se usa una almohada que mantenga el cuello alineado. Las peores son boca abajo, porque fuerza la columna y el cuello, y cualquier postura que implique torsión prolongada. También influye el colchón: uno demasiado blando hunde la cadera; uno muy duro genera puntos de presión.

La postura ideal es aquella que mantiene columna, cuello y cadera en línea recta. Es parte esencial de la higiene del sueño que tanta gente pasa por alto.

CABLES

¿Por qué algunas ciudades están llenas de cables en los postes y otras no?

R. La diferencia no es estética, sino histórica y técnica. En ciudades mexicanas, los postes acumulan cables de electricidad, telefonía, internet y televisión porque cada empresa instala su propia línea sin retirar las anteriores. Esto genera “cinturones” de cables que parecen desorden, pero son resultado de décadas de expansión sin coordinación. Enterrar cableado es más caro y requiere permisos, ductos y mantenimiento especializado, por eso sólo se hace en zonas nuevas o de alto valor inmobiliario. También influye la humedad del suelo, que puede dañar instalaciones subterráneas.

El paisaje urbano revela cómo se ha gestionado la infraestructura y qué tan integrada está la regulación. Es un ejemplo claro de urbanismo acumulativo que México arrastra desde los años setenta.

LOS MANGOS

¿Por qué los mangos mexicanos saben tan distintos según la temporada?

R. El sabor del mango cambia porque México cultiva varias variedades y cada una madura en momentos distintos del año. El Ataúlfo domina la primavera, con textura cremosa y dulzor intenso; el Kent y el Tommy Atkins llegan en verano, más fibrosos y menos dulces. La lluvia, el calor y la altitud influyen directamente en la concentración de azúcares. Cuando la temporada es irregular, los mangos pueden madurar rápido y perder complejidad. También importa la cadena de frío: si se enfrían demasiado pronto, el sabor se “aplana”. Por eso, un mango comprado en junio no sabe igual que uno de marzo.

Es una fruta que refleja clima, suelo y manejo agrícola, un caso clásico de “terroir” tropical.