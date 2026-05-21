Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 21 de mayo de 2026

¿DÓNDE VIVE?

¿Dónde vive físicamente una inteligencia artificial como Claude?

R. Claude no tiene un cuerpo ni una ubicación fija, sino que existe como software ejecutándose en servidores remotos. Estos servidores son computadoras extremadamente potentes ubicadas en centros de datos que Anthropic opera o arrienda en distintos lugares del mundo. Cuando haces una pregunta, tu dispositivo la envía por internet a esos servidores donde el modelo procesa el texto y genera una respuesta en fracciones de segundo.

Todo esto ocurre gracias a miles de procesadores especializados llamados GPU o TPU que trabajan en paralelo. No hay una sala con un cerebro parpadeando en un frasco. Sólo enormes edificios llenos de cables, aire acondicionado y electricidad. Así que, la próxima vez que le escriba, recuerde que, técnicamente, le está mandando un mensaje a un edificio muy bien refrigerado.

LA VOZ

¿Existe una forma técnica de identificar la voz de cada persona?

R.Sí existe y se le llama huella vocal o biometría de voz. El software analiza características como la frecuencia, los patrones de resonancia y el timbre para crear un modelo matemático único. Se usa en bancos para autenticación, en investigaciones forenses, en asistentes inteligentes y en centros de llamadas. Sus limitaciones incluyen que las voces cambian con la edad o la enfermedad y que los deepfakes de audio pueden engañar algunos sistemas. En otras palabras, su voz puede abrir puertas, pero si tiene gripe, mejor lleve las llaves.

PARA NIÑOS

Qué se recomienda más para niños, ¿un wearable o un celular y cuándo?

R. Un wearable (como un reloj o brazalete inteligente) es mejor cuando el niño es pequeño (menos de 8–9 años), necesita, sobre todo, ubicación y botón de SOS, está en entornos estructurados (escuela, deportes, casa de vecinos), requiere comunicación muy limitada y existe preocupación por pantallas, distracciones o por perder un teléfono.

Un celular funciona mejor para niños mayores (10+), cuando ya coordinan logística diaria, necesitan comunicarse en más contextos (traslados, emergencias lejos de adultos conocidos), participan en grupos de amigos y muestran suficiente madurez para manejar reglas y responsabilidad.

El punto medio: muchas familias usan un wearable en los primeros años, luego un teléfono básico (llamadas y SMS) entre los 9 y 11, y un smartphone en la adolescencia temprana.

La decisión depende del nivel de independencia, madurez y del problema que se quiere resolver: seguridad, comunicación o vida social.

EL ASTRONAUTA ENFERMO

¿Qué pudo causar que un astronauta dejara de hablar repentinamente y tuviera que regresar a la Tierra?

R. La NASA no ha revelado el diagnóstico —y probablemente no lo hará por privacidad médica—, pero sí confirmó que el astronauta presentó un problema neurológico agudo que afectó su capacidad de hablar. En medicina, ese síntoma tiene un abanico claro de posibilidades y ninguna requiere ciencia ficción.

La causa más conocida es la afasia súbita, que puede aparecer por un evento vascular: un microinfarto, un accidente isquémico transitorio (AIT) o una alteración temporal del flujo sanguíneo al área del lenguaje. También existen causas menos graves, pero igual de disruptivas, como migrañas neurológicas, que pueden dejar a una persona sin habla durante minutos u horas. Y, en un entorno como la Estación Espacial Internacional, factores como cambios de presión intracraneal, alteraciones en la circulación o incluso efectos secundarios de medicamentos pueden amplificar síntomas que en la Tierra serían menores.

La NASA actuó como debe: en el espacio, cualquier síntoma neurológico es tratado como emergencia. La ironía es que, aunque imaginamos a los astronautas como superhumanos, su biología es tan vulnerable como la nuestra… sólo que a 400 kilómetros de altura no hay sala de urgencias.