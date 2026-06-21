Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 21 de junio de 2026

EN ESCOCIA

Si un turista con seguro médico de viaje visita en zonas distantes y rurales de Escocia y de repente se enferma, ¿qué debe hacer si sabe que en esas zonas rurales no abundan los hospitales?

R. Primero llamar al 999, el equivalente británico del 911, que cubre ambulancias en todo el territorio incluyendo las Highlands más remotas. Escocia maneja mejor de lo que parece la medicina rural: tiene una red de hospitales comunitarios en poblaciones como Broadford, Portree o Lerwick, y el Servicio de Ambulancias de Escocia opera helicópteros específicamente para emergencias en zonas aisladas. El NHS atiende a cualquier persona en emergencias sin importar nacionalidad ni seguro. Sin embargo, el seguro de viaje es clave para traslados médicos, repatriación y atención no urgente. Antes de explorar zonas remotas conviene identificar el hospital o clínica más cercana. Escocia está más preparada para esto de lo que el turista imagina.

ALTOS Y BAJOS

¿Por qué algunas personas son altas y otras bajas?

R: La estatura es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. Aproximadamente 80% de la variación en la altura entre personas se atribuye a la genética: heredamos de nuestros padres cientos de variantes en el ADN que influyen en el crecimiento óseo y hormonal. El resto lo determina el entorno, especialmente durante la infancia y la adolescencia.

Una nutrición adecuada, en particular el consumo suficiente de proteínas, calcio y vitamina D, es esencial para alcanzar el potencial genético de crecimiento. Las enfermedades crónicas, el estrés prolongado y la falta de sueño pueden frenar ese proceso.

Las hormonas, sobre todo la hormona del crecimiento y las hormonas tiroideas, actúan como directoras de orquesta en todo este proceso. A nivel poblacional, la mejora en dieta y salud pública ha elevado la estatura promedio en muchos países durante el último siglo. Como dicen: los genes proponen, pero el desayuno dispone.

HOLANDESES Y TIBETANOS

¿Por qué los holandeses son los más altos del mundo y los tibetanos los más bajos?

R: Los nativos de los Países Bajos tienen un promedio cerca de 1.83 metros en hombres, resultado de siglos de selección natural favoreciendo la estatura, una dieta históricamente rica en lácteos y proteínas, y un sistema de salud pública ejemplar. Algunos investigadores también sugieren que en Holanda los hombres altos históricamente tuvieron más hijos, acelerando el proceso evolutivo.

En cuanto a los tibetanos, no son necesariamente los más bajos del mundo, ese honor suele recaer en algunas poblaciones del sur y sureste de Asia, pero sí tienen una estatura promedio menor. Esto se debe a siglos de adaptación a la vida en la meseta más alta del planeta, donde el organismo prioriza la eficiencia energética y la resistencia a la hipoxia sobre el crecimiento vertical. A gran altitud, crecer menos consume menos oxígeno. En resumen: los holandeses evolucionaron para alcanzar el queso en el estante más alto, y los tibetanos para sobrevivir donde otros simplemente jadean.