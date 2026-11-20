DIFERENTES

¿Por qué algunos países europeos acusan a España de tener estándares ferroviarios inconsistentes?

R. La polémica surge porque España combina una red de alta velocidad (AVE) de primer nivel con líneas convencionales que aún operan con sistemas antiguos. El accidente de Santiago de Compostela (2013) sigue siendo referencia obligada: 80 muertos por exceso de velocidad en una curva sin protección automática. En 2022 y 2023 hubo incidentes menores en Cataluña, Asturias y Castilla y León, lo que reavivó críticas sobre mantenimiento desigual. Mientras países como Alemania o Francia invierten de forma continua en señalización digital, España enfrenta retrasos en modernización por disputas políticas entre ADIF, Renfe y gobiernos regionales. La percepción de riesgo crece porque los accidentes españoles suelen ser mediáticos y ocurren en rutas con mucho tráfico turístico.

ARTISTAS ISRAELÍES

¿Qué está pasando con los artistas israelíes y por qué algunos enfrentan cancelaciones internacionales?

R. Desde 2023, varios artistas israelíes han sido retirados de festivales en Alemania, España, Países Bajos y Brasil. La cantante Noga Erez fue eliminada del cartel del Pop-Kultur Berlin; el coreógrafo Ohad Naharin enfrentó protestas en Ámsterdam, y exposiciones de artistas visuales fueron canceladas en Barcelona y Montreal. No existe un boicot global formal, pero sí decisiones institucionales motivadas por presiones políticas relacionadas con el conflicto en Gaza. Museos como el Stedelijk han revisado colaboraciones, mientras otros, como el Pompidou, mantienen programación sin cambios. La polémica gira en torno a si el arte debe separarse de la política o si los artistas representan, voluntaria o involuntariamente, posiciones estatales.

EN FRANCIA

¿Por qué Francia vive tensiones crecientes entre gobierno y agricultores?

R. Las protestas agrícolas francesas se intensificaron en 2024 y 2025. Agricultores bloquearon carreteras en Occitania, Normandía y Bretaña, y llevaron tractores hasta París para exigir cambios en subsidios y regulaciones ambientales. El detonante fue la percepción de que el gobierno favorece importaciones más baratas de países como España y Marruecos, mientras impone normas estrictas sobre pesticidas y emisiones. El sector agrícola francés, históricamente protegido, siente que pierde competitividad frente a mercados globales. La tensión aumentó cuando supermercados como Carrefour y Leclerc fueron acusados de presionar precios a productores locales. Francia enfrenta un dilema: mantener estándares ecológicos sin destruir a quienes producen alimentos.

ARGENTINA

¿Por qué Argentina enfrenta una polarización inédita en su vida pública?

R. Argentina vive una polarización que atraviesa política, medios y vida cotidiana. La llegada de Javier Milei a la presidencia dividió al país entre quienes apoyan reformas económicas radicales y quienes temen un debilitamiento institucional. Manifestaciones en Buenos Aires, Córdoba y Rosario se volvieron frecuentes, con sindicatos, como la CGT, convocando paros nacionales. Redes sociales amplifican la confrontación: periodistas, influencers y figuras culturales como Lali Espósito o Viviana Canosa se convierten en símbolos de bandos opuestos. La discusión ya no es sólo económica, sino identitaria: qué modelo de país debe prevalecer. Argentina siempre tuvo debate intenso, pero hoy, la velocidad digital lo vuelve más explosivo.