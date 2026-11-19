CUERPO

¿Cuánto costaría comprar en la tienda de materias primas todo lo que compone un cuerpo humano?

R. Menos que un teléfono de gama media, si se cree en las cuentas populares: entre cien y doscientos dólares, según qué lista de elementos y precios se use. Un cuerpo es, sobre todo, agua, más oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, con calcio y fósforo en huesos y dientes, y pizcas de potasio, azufre, sodio y hierro. El hierro de tu sangre apenas da para un clavo pequeño. Pero el truco está en el empaque: esos elementos no vienen ordenados en proteínas, ADN ni células, y comprar esas moléculas purificadas en un catálogo científico elevaría la factura a millones. Conclusión: tú no vales lo que contienes, sino lo que lograste armar con ello. Y eso, por fortuna, no se cotiza en bolsa.

CRÉDITO

¿Qué hace un banco chino en la contabilidad de una eléctrica zambiana y qué tiene que ver con México?

R. Un banco chino y mucha discreción. Los 4.8 millones de registros confidenciales del ICBC en Londres, revelados por el ICIJ con Le Monde entre sus socios, muestran que el banco reclamó a la eléctrica estatal zambiana ZESCO un primer pago de 20 millones de dólares cuando el país caminaba hacia el impago, y que pocos fuera del círculo sabían cuánto debía. México no es Zambia: sus créditos chinos han sido comerciales, como los 600 millones que el Banco de China y el ICBC pusieron en Dos Bocas, o los 150 millones del primero en el crédito sindicado de 1,540 millones a la CFE. El peligro no es el préstamo, sino el secreto que lo envuelve. Quien presta barato casi siempre cobra caro, y a veces en voz baja.

CHICLE

¿Cuánto tarda en digerirse un chicle tragado y por qué mamá juraba que siete años?

R. Ni siete años ni digerirse: el chicle no se digiere, se evacúa. La goma base resiste los jugos del estómago, pero el intestino la empuja como cualquier otro bocado y, en condiciones normales, sale en unos días, junto con el resto de la comida. Los endulzantes y saborizantes sí se absorben; la goma, no. Los casos de obstrucción son raros y casi siempre involucran niños que tragaron muchos chicles seguidos o los combinaron con monedas y semillas. Rara vez ocurre con un chicle suelto de cualquier tarde. Así que un chicle accidental no es una sentencia. Pero tampoco es dieta: si tu hijo se come la bolsa entera, llama al pediatra. El mito sobrevive porque asustar es más barato que explicar.

BOSTEZO

¿Quién te contagió el bostezo que acabas de soltar al leer esta línea?

R. Probablemente nadie en particular y todos a la vez. El bostezo contagioso aparece incluso al ver, oír o leer sobre bostezos, y afecta a buena parte de los adultos, aunque no a todos. La ciencia no cierra el caso: una hipótesis sostiene que bostezar enfría el cerebro; otra lo vincula a la empatía y al grupo, pues se contagia más entre conocidos; los estudios no logran confirmarlo del todo y es probable que intervengan varios factores. Lo que sí se sabe es que no indica falta de oxígeno, el mito favorito de tu tío. Y que el aburrimiento ayuda, así que si leíste hasta aquí sin bostezar, felicidades: o eres inmune o esta columna te mantuvo despierto y eso ya es mérito.