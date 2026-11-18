MEDITACIÓN

¿Y si el remedio de moda para el estrés fuera parte del problema?

R: En 2004, la psicóloga clínica Willoughby Britton estudió si meditar mejoraba el sueño y creía saber la respuesta. Lo que halló cambió su carrera: ahora investiga por qué algunas personas desarrollan depresión, disociación o incluso episodios psicóticos tras meditar. Según Olga Khazan, en The Atlantic, la meditación nunca fue sólo relajarse, sino reordenar la relación con los propios pensamientos. Eso tiene sentido para un monje budista, menos para un oficinista que sólo quiere rendir más. La práctica puede ser útil, pero no es un spa gratuito: es una intervención con efectos, y no todos son placenteros. Si medita y algo se siente extraño, consulte a un profesional. La salud mental merece acompañamiento, no heroísmo solitario.

ELECCIONES EN EU

¿Qué espera realmente México de las elecciones en Estados Unidos?

R: México no vota, pero sí respira cada ciclo electoral estadunidense. Lo que espera es estabilidad en tres frentes: comercio, migración y seguridad. El T-MEC sostiene más de un millón de empleos en México y cualquier renegociación genera nervios empresariales. En migración, México desea reglas claras y menos improvisación: cada cambio en Washington altera flujos, presiones fronterizas y acuerdos de contención. En seguridad, busca continuidad en cooperación antidrogas y menos discursos que conviertan al país en piñata electoral. Más que un candidato, México quiere certidumbre: saber que el vecino seguirá siendo predecible, que no habrá sorpresas arancelarias y que la frontera no se convertirá en espectáculo político. La relación bilateral no depende del cariño, sino de la agenda.

CUBA

¿Qué tan mal está la situación económica en Cuba?

R: Mal, y no sólo por el embargo. Cuba enfrenta su peor crisis en décadas: inflación que supera 200% en algunos rubros, apagones diarios, escasez de alimentos y una migración masiva que vacía barrios enteros. El peso cubano se ha desplomado en el mercado informal y los salarios pierden valor antes de llegar a casa. La producción agrícola cayó, el turismo no se recupera y el gobierno depende de remesas y de un sector estatal que funciona con maquinaria envejecida. La crisis energética paraliza industrias y hospitales. La gente hace filas para pan, pollo y gasolina. Culpar sólo a factores externos simplifica un problema estructural: un modelo económico que ya no produce lo suficiente para sostener a su población.

TECNOLOGÍA Y MEMORIA

¿Por qué recordamos menos si tenemos más tecnología para recordar por nosotros?

R: La memoria humana funciona por uso, no por almacenamiento. Cuando delegamos fechas, tareas y nombres al teléfono, el cerebro deja de practicar la recuperación, que es el músculo real de la memoria. La tecnología facilita, pero también atrofia: si todo está en la nube, nada necesita estar en la cabeza. Además, la atención se fragmenta entre notificaciones, mensajes y pantallas, y sin atención no hay recuerdo. La memoria no falla por incapacidad, sino por falta de prioridad. El cerebro recuerda lo que considera importante; si el dispositivo lo guarda, el cerebro lo suelta. La pregunta no es si la tecnología nos hace olvidar, sino cuánto queremos recordar sin ayuda.