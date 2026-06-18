Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 18 de junio de 2026

DE DÍA Y DE NOCHE

¿Todavía existen los lentes de contacto que se pueden usar día y noche sin quitárselos?

R: Sí, siguen existiendo. Los lentes de uso extendido siguen muy vigentes. La opción líder hoy en día es Air Optix Night & Day Aqua, aprobado por la FDA para hasta 30 noches de uso continuo. Están fabricados con silicona de hidrogel, un material delgado y transpirable que permite el flujo de oxígeno a los ojos incluso mientras duermes. Sin embargo, las reglas se han vuelto más estrictas respecto a piscinas y duchas. No se recomienda usarlos en el agua porque las bacterias presentes aumentan el riesgo de infección. Y ese riesgo es real: dormir con lentes de contacto multiplica hasta ocho veces el riesgo de infección ocular, según los CDC. Consulta con tu oftalmólogo antes de aventurarte a dormir con ellos puestos, los ojos no tienen repuesto.

ENSALADAS

¿Es posible que las ensaladas tengan más calorías que una hamburguesa?

R. Sí, por supuesto, sobre todo en restaurantes de cadena y, aunque muchas no publican datos tan completos como (por ejemplo) en EU, los valores disponibles muestran que varias ensaladas superan fácilmente a hamburguesas estándar. Por ejemplo, una hamburguesa con mayonesa, ensalada y tomate puede rondar 360 calorías. En cadenas presentes en México como Carl’s Jr., una Famous Star with Cheese alcanza 670 calorías; en Chili’s México su Caesar Salad llega a 1,010 calorías, mientras que su Bacon Burger tiene 1,080 calorías, prácticamente lo mismo. Pero la Boneless Buffalo Chicken Salad alcanza 1,030 calorías y la Ensalada Boneless Búfalo sube a 1,110 calorías, superando incluso a varias hamburguesas de la misma cadena. En contraste, opciones como el Guiltless Chicken Platter quedan en 580 calorías, lo que demuestra que el nombre “ensalada” no garantiza ligereza El problema no es la lechuga, sino todo lo que se le cuelga encima.

EL SUEÑO

¿Le ha pasado a usted que a pesar de haber dormido lo mismo se siente más cansado, a qué se debe esto?

R. Sencillo, porque el cuerpo no mide horas: mide calidad. Dormir siete horas no sirve si son siete horas interrumpidas, llenas de luz azul o con la mente corriendo maratones. Hoy vivimos en “alerta silenciosa”: estrés, pantallas, cenas tardías, café a deshoras. Todo eso fragmenta el sueño sin que lo notemos.

Además, el cansancio moderno no es sólo físico; es cognitivo. Pasamos el día procesando mensajes, decisiones y estímulos. El cerebro llega saturado y no descansa igual.

La ironía: creemos que necesitamos más horas, cuando lo que necesitamos es mejores horas.

BLANCA Y AMARILLA

Si la leche es blanca, ¿por qué la mantequilla es amarilla?

R. La leche es blanca por una razón simple: la caseína dispersa la luz y crea ese tono opaco que todos reconocemos. Pero la mantequilla juega en otra liga. Su color viene del betacaroteno, el mismo pigmento que tiñe zanahorias y pasto. Las vacas lo obtienen de su dieta y lo almacenan en la grasa de la leche. Cuando esa grasa se concentra al batirla, el pigmento se vuelve visible y la mantequilla adquiere un amarillo natural. En invierno, cuando las vacas comen menos pasto fresco, la mantequilla tiende a ser más pálida. En verano, más dorada. En la industria, para evitar variaciones, muchas marcas añaden colorantes naturales como el achiote. El resultado es un producto que parece uniforme, aunque su color real depende de lo que comió la vaca.