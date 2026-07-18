Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 18 de julio de 2026

ECONOMÍA MUNDIAL

¿Cuáles diría usted, don Alfredo, que son indicadores de la salud de la economía mundial?

R. Hay muchísimos dependiendo a quien pregunte. Las grandes potencias compiten por minerales estratégicos, los costos logísticos siguen altos y la transición energética avanza con desigualdades profundas. Además, la inflación se moderó, pero no desapareció; simplemente cambió de rostro.

Hoy el riesgo está en los alimentos, el agua y los insumos tecnológicos. México navega entre oportunidades y vulnerabilidades: el nearshoring atrae inversión, pero la infraestructura y la energía siguen siendo cuellos de botella. El mundo no vive una crisis abierta, vive una reconfiguración silenciosa. Para seguir el pulso, conviene observar la disputa por los semiconductores y el mercado de energías limpias.

LOS CLÁSICOS

Señor La Mont, la nostalgia domina las listas, ¿por qué los clásicos siguen ganando terreno?

R. El fenómeno no es casual. En tiempos de incertidumbre, la música funciona como refugio emocional y los clásicos ofrecen una identidad reconocible. Plataformas como Spotify impulsan listas “retro” que mezclan algoritmos con memoria colectiva.

Además, las nuevas generaciones descubren a artistas de otras épocas gracias a series, películas y redes sociales. El catálogo de los años 70, 80 y 90 se volvió un activo económico gigantesco: fondos de inversión compran derechos musicales como si fueran oro cultural.

Reconozcamos, la nostalgia no es sólo emoción, es negocio. Para explorar cómo se reciclan los sonidos, vale la pena revisar el impacto del synthwave y el renacimiento del vinilo.

SE CALIENTAN

Los océanos se calientan como nunca, ¿qué implica realmente este fenómeno?

R. El calentamiento oceánico es uno de los indicadores más preocupantes del cambio climático. Los mares absorben más de 90% del exceso de calor del planeta, y eso altera corrientes, ciclones y ecosistemas completos. El blanqueamiento masivo de corales es sólo la parte visible; debajo ocurre una reorganización silenciosa de especies que afecta pesca, turismo y seguridad alimentaria.

México lo siente en huracanes más intensos y temporadas impredecibles. La ciencia advierte que el océano está entrando en un estado “nuevo”, distinto al que conocimos durante siglos. Para entender mejor el proceso, conviene seguir los estudios sobre el fenómeno de El Niño y la dinámica de los corales.