SE FUE

¿Adónde se fue el perfume que usted se puso a las 7 de la mañana?

R: Probablemente no se fue: su nariz dejó de registrarlo. La fatiga olfativa apaga la percepción tras un par de horas, aunque los demás aún lo huelan. También influyen la concentración del producto, las notas y la piel. Las colonias y las eau de toilette duran menos que las eau de parfum; los cítricos se evaporan rápido, mientras maderas, ámbar y vainilla resisten. La piel seca retiene poco aroma y acorta la vida del perfume. La solución es modesta: hidrate antes de aplicar, rocíe puntos de pulso sin frotar las muñecas, guarde el frasco lejos del calor y lleve un atomizador pequeño. Si todo falla, rote de fragancia. Cambiar de perfume sale más barato que cambiar de nariz.

TECNOLOGÍA

¿Por qué cada nueva tecnología promete hacernos libres y termina haciéndonos dependientes?

R: La promesa es real, pero incompleta. Toda tecnología nace para resolver una limitación: distancia, tiempo, esfuerzo, memoria. El problema aparece cuando la solución se vuelve infraestructura emocional. El teléfono liberó comunicación y luego nos ató a la inmediatez; las redes sociales democratizaron la voz y después la convirtieron en obligación diaria; la nube nos dio acceso y ahora nos exige conexión perpetua. La dependencia no viene del aparato, sino del hábito que construimos alrededor. La libertad tecnológica dura mientras conservamos alternativas. Cuando ya no recordamos cómo vivir sin la herramienta, la herramienta deja de servirnos y empieza a mandarnos. La pregunta no es si la tecnología esclaviza, sino cuánto margen de autonomía estamos dispuestos a ceder.

PANTEONES

¿Se puede uno morir sin dejarle una cuenta pendiente al planeta?

R: Empieza a ser posible. El Congreso del Estado de México aprobó en marzo de 2026 los llamados panteones ecológicos: sin concreto, mármol ni metales pesados, sin embalsamamiento químico y con ataúdes, urnas o sudarios biodegradables. Además deberán replantar especies nativas y monitorear suelo y agua. Frente a la cremación, que emite unos 400 kilos de CO2 por cuerpo, la ventaja es evidente. El problema es la implementación: no encontré panteones ya operando y en el resto del país casi no existen. Tampoco será fácil convencer a quien cada 2 de noviembre quiere lápida, cempasúchil y foto. Y desconfíe de la etiqueta “ecológico”: ya adorna hasta las bolsas del súper. Verifique certificación antes de apartar su lugar bajo el árbol.

CONCIENCIA

¿Está consciente el árbol que migra hacia el norte o simplemente huye del calor como cualquiera?

R: Algunos investigadores sostienen que la conciencia no exige cerebro y que los más de tres billones de árboles del planeta merecerían otra mirada ética. Hay señales eléctricas, avisos químicos entre vecinas y respuestas que parecen memoria. Sin embargo, en 2019 un equipo encabezado por Lincoln Taiz publicó en Trends in Plant Science que, sin sistema nervioso central, la conciencia es muy improbable. Además, los bosques no migran por decisión: sobreviven las semillas que caen donde el clima aún les conviene. Es selección natural, no maleta hecha. Y si el árbol siente, ¿qué le decimos a la ensalada? Mientras la ciencia decide, mejor no talar por deporte.