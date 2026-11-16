Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 16 de noviembre de 2026

PLÁTANOS

¿Qué tienen en común un desayuno de plátano y un hongo que ya acabó con una variedad entera de banano?

R. Que ambos dependen de un milagro frágil. Casi todo el plátano que se exporta es de una sola variedad, la Cavendish, un clon genético que reemplazó en los años 50 a la Gros Michel, aniquilada por el mal de Panamá. Hoy otra versión del hongo, la raza tropical 4, amenaza a su sucesora: ya apareció en Colombia en 2019, en Perú en 2021 y en Venezuela en 2023, justo en la región que surte buena parte del mundo, con Ecuador a la cabeza. No existe fungicida eficaz; sólo cuarentenas, desinfección de botas y llantas, y la búsqueda de variedades resistentes. Si te preocupa el precio del café, espera a ver el del plátano. Moraleja: apostar todo a un solo clon sale barato… hasta que llega el hongo.

SOLAR

¿Vale la pena pagar de más por un bloqueador FPS 100 o están vendiendo humo con aroma a coco?

R. Muy poco: la diferencia en protección es mínima y la factura, no. Un FPS 30 filtra cerca de 97% de la radiación UVB, el 50 cerca de 98% y el 100 apenas 99%. Lo que protege de verdad es la cantidad y la constancia: unos 30 ml para todo el cuerpo, una cucharadita para cara y cuello, y reaplicar cada dos horas, o tras nadar o sudar. Aplicarlo 15 minutos antes de salir también ayuda. Busca la leyenda “amplio espectro”, que cubre también los UVA, los que envejecen la piel y atraviesan el vidrio del coche. La nube tampoco te salva: hasta 80% de los rayos UV atraviesa una nubosidad ligera. Isdin, La Roche-Posay, Eucerin y Neutrogena son opciones confiables; el mejor es el que sí te untas.

RONRONEO

¿Cómo logra un gato producir ese motorcito sin que nadie sepa del todo para qué sirve?

R. Con un truco de ingeniería felina que la ciencia apenas descifra. Los músculos de la laringe se contraen y relajan entre 25 y 150 veces por segundo, impulsados por un oscilador neuronal del cerebro, y el aire que entra y sale al respirar produce el zumbido. Tu gato ronronea de gusto, pero también cuando tiene miedo, dolor o va camino al veterinario: es más autorregulación que alegría. La teoría de que esas vibraciones sanan huesos circula mucho, pero sigue sin demostrarse en gatos. No es exclusivo del gato doméstico: los guepardos también ronronean, mientras que los leones sólo rugen. Si tu felino ronronea pegado a tu oreja a las 4 a.m., no es terapia; es la hora del desayuno.

PULSO

¿Qué confiesa tu corazón sobre ti cuando tarda una eternidad en calmarse después de subir las escaleras?

R. Más de lo que quisieras. Los médicos llaman “recuperación de la frecuencia cardiaca” a la caída de pulsaciones durante el primer minuto tras un esfuerzo máximo. Un estudio de la Cleveland Clinic publicado en 1999 en el New England Journal of Medicine halló que bajar 12 latidos o menos se asociaba con mayor riesgo de muerte; en personas en buena forma, la caída suele superar los 25. La razón: al detenerte, el sistema nervioso parasimpático debe retomar el mando, y si responde con pereza puede delatar mal estado físico o problemas cardiovasculares. Tu Apple Watch, Garmin o Fitbit ya lo mide. Cafeína, calor, desvelo o betabloqueadores alteran el resultado, así que no es diagnóstico. Moraleja: el corazón no miente, aunque la báscula sea indulgente.