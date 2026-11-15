BESOS

¿Desde cuándo nos besamos y por qué a ese beso con lengua le cargamos el apellido “francés”?

R: Las pruebas escritas más antiguas están en tablillas mesopotámicas de hace unos 4,500 años y en textos védicos de la India; un estudio de 2017 sugiere incluso que neandertales y humanos ya compartían microbios orales. El origen práctico pudo ser maternal: premasticar comida para bebés, o evaluar pareja mediante olor y sabor, algo que chimpancés y bonobos también hacen. Lo curioso es que el beso romántico no es universal: de 168 culturas estudiadas, sólo 46% lo practica, más en sociedades complejas; en las igualitarias va de la indiferencia al asco. El “beso francés” aparece en inglés en los años 20, cuando París simbolizaba libertinaje para los anglosajones. Los franceses lo llaman galocha. Cada cultura culpa al vecino de sus excesos.

MALESTAR

¿Qué tiene que hacer el cuerpo para que la ciencia reconozca que sentirse enfermo también es un sentido?

R: Seguir haciendo lo que ya hace. Aristóteles dejó cinco sentidos y la tradición los congeló, aunque la neurociencia ya suma equilibrio, temperatura, dolor e interocepción, la lectura interna que el cuerpo hace de sí mismo. Sentirse enfermo cumple el patrón: el sistema inmune detecta una amenaza, envía señales al cerebro y este las traduce en fatiga, desgano y esa certeza de que algo anda mal, a veces antes de la fiebre. Detectar, transmitir, sentir: así funciona cualquier sentido. Sin glamour, eso sí. Un atardecer inspira; el malestar apenas consigue incapacidad. Virginia Woolf reclamaba hace un siglo que la enfermedad no tuviera lugar en la literatura. Hoy pagamos un reloj para que califique nuestro sueño, pero ignoramos al sensor original: el cuerpo que lo carga.

CONDUCTA

¿Se puede decir que un agente de IA es “bueno” o “malo”, o eso es puro antropomorfismo con pantalla?

R: Se puede hablar de conducta buena o mala, pero no de virtud ni de maldad. Un agente no tiene conciencia ni remordimientos: tiene objetivos, instrucciones y los incentivos que le dejaron. Si cumple una tarea sin dañar a nadie, su conducta es buena; si engaña, oculta información o se coordina con otros agentes para esquivar controles, es mala. En auditorías recientes, varios modelos se coludieron cuando tuvieron un canal secreto de comunicación, lo que preocupa a los reguladores. Nada de eso prueba carácter, sólo diseño y supervisión. Es como un empleado brillante sin auditor: no es corrupto hasta que le conviene. Por eso importan los controles externos, no los códigos de ética en el prompt. A las máquinas no hay que pedirles bondad, sino pedirles cuentas.

DIAGNÓSTICOS

¿Qué avances podrían cambiar la forma en que diagnosticamos enfermedades?

R: La revolución más prometedora está en los biomarcadores líquidos: análisis de sangre capaces de detectar fragmentos de ADN, proteínas o señales químicas asociadas a enfermedades antes de que aparezcan síntomas. Esto permitiría diagnósticos más tempranos y tratamientos más precisos. También avanzan las técnicas de imagen basadas en inteligencia artificial, que identifican patrones invisibles para el ojo humano en radiografías y resonancias. En paralelo, sensores portátiles cada vez más sofisticados monitorean ritmo cardiaco, oxigenación, sueño y estrés en tiempo real. La combinación de estas tecnologías apunta a una medicina preventiva, donde el cuerpo habla antes de enfermar. El reto será integrar estos datos sin saturar a médicos y pacientes. La salud futura será menos reactiva y más anticipatoria.