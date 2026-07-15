LOS TRADICIONALES

¿Qué explica el desencanto con los partidos tradicionales en México?

R. El desgaste no surgió de un día para otro. Décadas de promesas incumplidas, corrupción visible y una distancia creciente entre élites partidistas y ciudadanía generaron un vacío que nuevos movimientos supieron capitalizar. La gente no dejó de interesarse en la política; dejó de confiar en quienes la administraban. Las redes sociales aceleraron el proceso al exponer escándalos que antes se diluían. La polarización también juega su papel: obliga a elegir bandos en lugar de ideas. Hoy, el reto es reconstruir credibilidad, algo que ningún partido ha logrado del todo. El desencanto no es apatía, es exigencia. Y esa exigencia seguirá marcando el rumbo político del país. Confirma siempre datos y contexto con fuentes confiables.

DORMIR MAL

¿Es cierto que dormir mal afecta la memoria?

R. La evidencia científica es contundente. El sueño no es un lujo, es un proceso biológico que consolida recuerdos y limpia desechos metabólicos del cerebro. Cuando dormimos poco, el hipocampo —región clave para la memoria— funciona con menor eficiencia. Estudios recientes muestran que incluso una sola noche de mal descanso reduce la capacidad de concentración y la retención de información. A largo plazo, la privación crónica se asocia con deterioro cognitivo y mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. No se trata de dormir más, sino de dormir mejor: horarios regulares, menos pantallas y un ambiente adecuado. El sueño es el editor invisible de nuestra mente.

RENACIMIENTO

¿Por qué el cine mexicano vive otro momento de reconocimiento internacional?

R. La respuesta está en la diversidad. El cine mexicano dejó de depender de un solo estilo y ahora conviven producciones íntimas, documentales potentes y apuestas comerciales bien ejecutadas. Plataformas globales abrieron ventanas que antes no existían y festivales como Cannes o Berlín han premiado trabajos que muestran realidades complejas sin caer en clichés. La nueva generación de cineastas entiende que contar historias locales no limita, al contrario: universaliza. También hay un público más exigente que impulsa calidad. El reto sigue siendo el financiamiento, pero la creatividad compensa. El cine mexicano no está “renaciendo”; está evolucionando con una madurez que por fin recibe atención global.

LA MICROBIANA

¿Qué tan cerca estamos de detectar vida microbiana fuera de la Tierra?

R. Mucho. Los avances recientes son sorprendentes. Telescopios como el James Webb ya analizan atmósferas de exoplanetas en busca de biofirmas: metano, oxígeno o patrones químicos que no se explican sólo por procesos geológicos. Marte sigue siendo candidato, especialmente por depósitos subterráneos de hielo y sales que podrían haber protegido microorganismos en el pasado. Las lunas de Júpiter y Saturno —Europa y Encélado— entusiasman aún más por sus océanos internos. El hallazgo no sería un “E.T.”, sino algo microscópico, pero cambiaría nuestra comprensión del universo. La ciencia avanza con cautela, pero la posibilidad ya no es remota. Es una frontera que podría cruzarse en este siglo.