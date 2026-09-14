Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 14 de septiembre de 2026

LA TINTA

Don Alfredo, ¿qué hace que la tinta de un tatuaje no desaparezca con el tiempo? ¿Por qué el cuerpo no la elimina como otras sustancias?

R. Cuando la aguja del tatuaje penetra la piel, deposita pigmentos en la dermis, una capa profunda que no se renueva como la epidermis.

El sistema inmunológico intenta eliminar esas partículas, pero los pigmentos son demasiado grandes para que los macrófagos los destruyan por completo. En lugar de expulsarlos, estas células los encapsulan y permanecen allí durante años. Con el tiempo, algunos macrófagos mueren y otros los “reabsorben”, lo que mantiene el color en su sitio. Por eso los tatuajes son duraderos: la tinta queda atrapada en una capa estable y protegida.

MÁS FRECUENCIA

Don Alfredo, ¿es cierto que los pilotos y las tripulaciones aéreas desarrollan cáncer con más frecuencia? ¿Qué factores influyen?

R. Sí: diversos estudios muestran que pilotos y sobrecargos presentan tasas ligeramente más altas de ciertos cánceres, especialmente de piel (melanoma y no melanoma) y, en algunos casos, de mama. La razón principal no es la radiación del avión, sino la exposición crónica a radiación cósmica en altitudes elevadas, donde la atmósfera protege menos. A esto se suman ciclos de sueño irregulares, jet lag y luz ultravioleta que puede penetrar parcialmente las ventanas de cabina. Aun así, el riesgo absoluto sigue siendo moderado y las aerolíneas aplican límites de exposición.

CON PLANTAS

¿Es posible viajar en avión con plantas? ¿Las aerolíneas lo permiten y qué pasa con aduanas y agricultura?

R. Sí, se puede volar con plantas, pero con reglas claras. En vuelos domésticos dentro de Estados Unidos la mayoría de aerolíneas permite llevar plantas pequeñas en cabina siempre que estén bien empaquetadas y no derramen tierra. El reto real es agricultura y aduanas: al cruzar fronteras, muchos países restringen plantas, semillas y tierra para evitar plagas. México y EU exigen declarar cualquier planta; algunas requieren permisos fitosanitarios y otras están prohibidas. En vuelos internacionales conviene consultar las reglas del país de destino y evitar tierra suelta, que suele estar vetada. En resumen: sí se puede, pero con declaración, permisos y empaques adecuados.

LÍNEA RECTA

Señor La Mont, ¿de verdad perdemos la capacidad de caminar recto cuando no vemos señales, caminos o referencias visuales? ¿Es un mito o tiene base científica?

R. Es cierto: sin puntos de referencia externos, los humanos tienden a caminar en círculos, aunque crean que avanzan recto. Experimentos en bosques, desiertos y salas totalmente oscuras muestran que, sin horizonte ni señales visuales, el cerebro pierde precisión para orientar el cuerpo. Pequeñas diferencias en la fuerza de cada pierna, en la postura o en la percepción espacial se acumulan y desvían la trayectoria. No es falta de habilidad: es una limitación natural del sistema de propiocepción y del equilibrio interno. Para caminar recto necesitamos anclas visuales como árboles, montañas o estrellas.