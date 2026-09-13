Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 13 de septiembre de 2026

SEÑALES

¿Qué le dice el cuerpo antes de que el cáncer se anuncie oficialmente?

R. Bastante, en realidad, si uno se molesta en escuchar. Médicos consultados por medios estadunidenses enumeran las alertas que solemos archivar bajo “estrés” o “edad”: bajar más de diez kilos sin proponérselo, una fatiga que ya sabotea el trabajo, cambios al orinar que no siempre son próstata benigna, sangre —o peor, heces negras— que no es “sólo hemorroides”, dificultad para tragar, lunares que mutan y sudores nocturnos que empapan la cama. Ninguno es sentencia automática; todos merecen un médico, no un diagnóstico casero de WebMD. El cáncer de próstata, por ejemplo, toca a uno de cada ocho hombres, y existe detección temprana precisamente porque “seguro no es nada” nunca ha sido un examen clínico serio.

NARCOLANCHAS

¿Qué significa la reanudación de los bombardeos de SOUTHCOM contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe?

R. Tras una pausa de dos meses, el Comando Sur de EU retomó los ataques “letales cinéticos” contra lanchas sospechosas de narcotráfico, matando a dos personas esta semana. El grueso de la campaña se ha concentrado en embarcaciones vinculadas a Venezuela, con Trump acusando directamente a Maduro de dirigir al Tren de Aragua, pero también ha alcanzado a tripulantes colombianos y trinitenses, y el propio presidente Petro denunció que Washington bombardeó un barco colombiano.

El total acumulado ya supera las 223 muertes desde que Trump lanzó la campaña hace casi un año. El Pentágono, fiel a su costumbre, no presentó pruebas de que las embarcaciones transportaran droga. Amnistía Internacional califica los ataques como ejecuciones extrajudiciales. Washington llama esto guerra contra el narco; el derecho internacional tiene otro nombre para matar sin juicio y ni Caracas ni Bogotá lo están llamando por su nombre oficial.

JULIO BORRELL

¿Qué revela el caso de Julio Borrell sobre la nueva política de deportaciones de Trump?

R: Triste y abrumadora es la historia de don Julio Borrell, cubano de 72 años y residente de Miami durante 46, fue detenido en diciembre tras una cita rutinaria de ICE y terminó, tras cuatro meses de detención y un autobús de 47 horas, abandonado en Tapachula, a 3,200 km de la frontera. Su historia, documentada por The Atlantic, ilustra una estrategia que envía a Chiapas a quienes Cuba se niega a recibir: 4,353 cubanos deportados entre enero de 2025 y marzo de 2026, según Human Rights Watch, muchos mayores de 60 años. Sin documentos ni permiso de trabajo, sobreviven en un limbo legal —Borrell repara neumáticos mientras ahorra para un cuarto—, mientras México niega participar en los traslados pese a testimonios que sugieren coordinación bilateral.