OTRA MÁS

Acabo de ver el US Open de Tenis y, como siempre, hay buenos jugadores argentinos. Recuerdo cuando Mexico también tenía buenos jugadores. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Argentina tiene jugadores en el Abierto de Estados Unidos mientras que México no tiene ninguno?

R. Porque México no sabe o no quiere (más bien no quiere, porque el saber está a disposición en todo momento) producir atletas de élite en deportes que requieren presión, sacrificio y competencia internacional constante. El tenis mexicano es un deporte de club privado con acceso limitado y una exposición mínima. Los jugadores jóvenes compiten poco, viajan menos y rara vez se enfrentan a oponentes de clase mundial. Argentina, por el contrario, empuja a sus jugadores a través de torneos difíciles desde la infancia, los exporta temprano y los obliga a sobrevivir en un ecosistema despiadado. Esa diferencia cultural y estructural explica por qué Argentina coloca a los jugadores en cada Grand Slam mientras que México no aparece en el sorteo principal. El rendimiento de élite no crece a partir de la comodidad. Crece por la incomodidad.

DIENTES Y YOGURT

Alfred, se dice que el yogurt es pésimo para los dientes. Si así es, ¿cómo podemos protegernos? En la familia, el yogurt está en la mesa todas las mañanas.

R. Si quiere seguir comiendo yogurt (quizás incluso las variedades con azúcar) es importante que siga estas recomendaciones de los dentistas:

Enjuáguese la boca después de comerlo.

Espere unos 30 minutos antes de cepillarse los dientes.

Acuda a revisiones dentales periódicas.

Use pasta de dientes con flúor si tiene un riesgo elevado de sufrir caries.

Limite la exposición frecuente consumiendo una porción junto con una comida, en lugar de picar o beber yogur poco a poco a lo largo de varias horas.

No compre yogurt con azúcares añadidos.

Si busca proteína, compre yogurt griego.

CANONNIERS

¿Qué tienen en común un banquete campestre, boinas “made in France” y un multimillonario que financia a la extrema derecha?

R: Le Canon Français, la empresa fundada en 2020 por dos amigos de Tours que convirtió la nostalgia gastronómica en negocio: banquetes de 80 euros con cerdo asado, vino a granel y canciones de Michel Sardou, celebrados en abadías y castillos ante miles de canonniers. Los fundadores repiten que “hacen eventos, no política”, pero en abril un periodista de France Inter documentó gestos similares a saludos nazis en un banquete en Caen, y la prensa reveló que la empresa fue comprada por Pierre-Édouard Stérin, financiador del Plan Périclès para llevar alcaldes de extrema derecha al poder. Los fundadores ya demandaron por difamación a dos diputadas de La France Insoumise; el fallo se conocerá el 12 de noviembre. Moraleja: cuidado con el banquete que promete sólo nostalgia, porque a veces el verdadero menú es ideológico.