Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 13 de noviembre de 2026

EL PAPA LEO

¿Qué implica la intervención temprana en el pulmón del papa León XIV?

R. El adenocarcinoma pulmonar es el tipo más común de cáncer de pulmón y afecta tanto a fumadores como a personas sin historial de tabaquismo. Por eso, el diagnóstico del papa León XIV no sorprende clínicamente, aunque nunca haya fumado. Según el experto mundial en cáncer de pulmón doctor Ross Camidge, la extracción temprana de una lesión nodular en el pulmón derecho es una señal alentadora, pues aumenta las probabilidades de recuperación completa.

Camidge no participa en el tratamiento del pontífice, pero su experiencia global en segundas opiniones aporta contexto: cuando estas lesiones se detectan y se intervienen pronto, el pronóstico suele mejorar de manera significativa. La clave ahora será el análisis patológico y la evolución postoperatoria.

SIN FUMAR

¿Por qué algunos cánceres de pulmón aparecen en personas que nunca han fumado?

R. Aunque el tabaco es el principal factor de riesgo, entre 10 y 20% de los casos de cáncer de pulmón ocurren en personas sin historial de tabaquismo. Esto se debe a mutaciones específicas, exposición ambiental, predisposición genética y, en algunos casos, infecciones previas. El adenocarcinoma es el subtipo más frecuente en este grupo.

Los especialistas explican que estos tumores suelen tener alteraciones moleculares que permiten tratamientos dirigidos muy eficaces. Por eso, el diagnóstico temprano y el análisis genético del tumor son esenciales.

La idea errónea de que “si no fumo, no puedo tener cáncer de pulmón” retrasa consultas y diagnósticos. Cualquier tos persistente, dolor torácico o dificultad respiratoria merece evaluación médica, independientemente del historial de tabaco.

MICRODESPERTARES

¿Qué son los microdespertares y por qué ocurren?

R. Los microdespertares son interrupciones muy breves del sueño, de segundos, que no siempre recordamos. Son parte normal de la arquitectura del sueño y suelen aparecer al cambiar de fase, especialmente al pasar de sueño profundo a REM.

Se vuelven problemáticos cuando aumentan en frecuencia. Las causas más comunes son temperatura elevada, ruido, estrés, apnea, alcohol o pantallas antes de dormir. Cada microdespertar corta el ciclo y reduce la calidad del descanso, aunque duermas muchas horas.

Si notas cansancio matutino, irritabilidad o sensación de sueño “ligero”, puede ser señal de que estás teniendo demasiados microdespertares. Mantener la habitación fresca, limitar pantallas y evitar alcohol nocturno ayuda a reducirlos.

SLEEP HOMEOSTAT

¿Qué es el sleep homeostat y cómo influye la temperatura en nuestro sueño?

R. El sleep homeostat es el sistema interno que mide cuánta “presión de sueño” acumula el cerebro durante el día.

Mientras más horas despierto, más fuerte se vuelve esa presión y más fácil es dormir. Pero este mecanismo no trabaja solo: la temperatura corporal es su aliada silenciosa.

Para conciliar el sueño, el cuerpo necesita bajar unas décimas de grado. Por eso dormimos mejor en cuartos frescos y peor cuando hace calor. Si la habitación está demasiado caliente, el cuerpo no logra ese descenso térmico y el homeostat se “atasca”: hay sueño, pero no se activa el proceso de apagado.

La regla práctica es simple: cerebro cansado + cuerpo fresco = sueño profundo.