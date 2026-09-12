Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 12 de septiembre de 2026

ENJUAGUE

Don Alfredo, muchos usamos enjuague bucal para sentir la boca más limpia. Pero, ¿puede ser dañino?

R: El enjuague bucal no es malo por sí mismo, pero depende del tipo y de cómo se usa. Los enjuagues con alto contenido de alcohol pueden resecar la boca, irritar encías y alterar el equilibrio de bacterias beneficiosas. Algunos estudios sugieren que un uso excesivo podría incluso favorecer caries o sensibilidad. Los enjuagues con clorhexidina son efectivos, pero deben usarse sólo por periodos cortos porque pueden manchar dientes y alterar el gusto. En general, el enjuague es un complemento, no un sustituto del cepillado y el hilo dental. Para uso diario, conviene elegir fórmulas sin alcohol y con ingredientes suaves.

XENOFOBIA

¿La ola de extrema derecha antiinmigrante que crece en las campañas europeas también pega en América?

R: A medias. En Argentina, Milei repite el guion: convierte al migrante limítrofe en enemigo funcional, herencia del giro que empezó Macri en 2017. En Estados Unidos, la ofensiva de deportaciones de Trump marca el ritmo, y ya hay líderes latinoamericanos —en Chile y en la propia Argentina— tomando nota. Pero México no encaja del todo: ningún partido grande ha hecho de la migración una bandera electoral. Ahí la xenofobia crece distinto —de abajo hacia arriba, en grupos de Facebook que difunden bulos sobre migrantes centroamericanos y haitianos, y en el eco de las redadas de Washington, más que en las urnas—. El manual viaja; el terreno donde aterriza, no siempre es el mismo.

YOGURT O HELADO

¿El yogurt helado es realmente más saludable que el helado?

R. La percepción común dice que sí, pero la realidad es menos clara. El yogurt helado suele tener menos grasa, aunque muchas marcas compensan esa reducción con más azúcar para suavizar la acidez natural del yogurt. En tiendas de autoservicio, las porciones crecen y los toppings convierten una opción “ligera” en un exceso calórico.

El helado, por su parte, es más denso y rico en grasa, lo que genera saciedad más rápido. Una pequeña bola puede equivaler nutricionalmente a una gran porción de yogurt helado.

No existe un ganador automático. La diferencia real depende de la cantidad y de la moderación. El helado admite que es indulgente; el yogurt helado a veces disfraza su carga.

CRUDA O RESACA

¿Se pueden curar las crudas o resacas?

R. La evidencia científica indica que no hay una cura inmediata. La resaca combina deshidratación, inflamación y acumulación de acetaldehído, un metabolito que el cuerpo elimina lentamente. Los remedios populares funcionan más como consuelo que como solución. El café sólo despierta. Los electrolitos ayudan con la deshidratación, pero no eliminan el malestar. Y el “remedio del perro” sólo aplaza el problema.

Algunas investigaciones sugieren que la nopalera y ciertos extractos naturales reducen la inflamación, aunque su efecto es limitado. La única estrategia realmente eficaz es preventiva: beber despacio, acompañar con comida y alternar alcohol con agua. La resaca no se cura; se evita.