RELOJ

¿Se acabará por fin el cambio de horario en Estados Unidos o seguiremos jugando con el reloj?

R: Todavía no. El horario de verano en Estados Unidos termina el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a.m., cuando los relojes retroceden una hora. La Cámara de Representantes aprobó en julio, por 308 votos contra 117, la Ley de Protección Solar para dejar el horario de verano permanente, pero el Senado no la ha votado y el presidente Trump ha pedido hacerlo ya. México eliminó su horario de verano en 2022, aunque varios municipios fronterizos lo mantienen para no desfasarse de sus vecinos. Si cruzas a Tijuana, Juárez o Reynosa, confirma la hora antes de agendar citas o vuelos. Los celulares se ajustan solos; el microondas y el auto, no. Mientras Washington decide, el único cambio garantizado es el de tu humor.

EXCUSADO

¿Cuántas gotitas del excusado terminan en tu cepillo de dientes cada vez que jalas la cadena?

R: Más de las que te gustaría imaginar. Al jalar la cadena se forma un chorro que lanza aerosoles; estudios recientes muestran que esas microgotas pueden elevarse más de medio metro y permanecer suspendidas un rato, aunque no está demostrado que causen contagios en hogares sanos. El riesgo aumenta si alguien tiene diarrea o una infección gastrointestinal. La higiene es simple: baja la tapa antes de jalar, aunque no elimina el fenómeno por completo; guarda los cepillos fuera del baño o en estuches cerrados y limpia con cloro o productos como Pato Purific, sobre todo tapa, asiento y manija. La tapa que nadie baja tiene más trabajo del que se admite. Tu cepillo no necesita presenciar ese espectáculo.

AGUA

¿Qué estás tomando realmente cuando destapas esa botella de agua purificada de plástico?

R: Agua, sí, con acompañamiento. Un estudio de 2024 en PNAS, realizado por Columbia y Rutgers, analizó tres marcas populares de agua embotellada en Estados Unidos y encontró, en promedio, unas 240 mil partículas de plástico por litro, casi todas nanoplásticos; los autores no revelaron las marcas. Aún no se sabe con certeza qué efecto tienen en la salud, pero la preocupación científica crece. México es uno de los mayores consumidores de agua embotellada del mundo, con Bonafont, Ciel y Epura en cada tienda. Qué hacer: no dejes botellas al sol ni en el coche, no reutilices las de PET delgado y, si puedes, usa filtros de carbón o de ósmosis con botellas de acero inoxidable o vidrio. Hidratarse sigue siendo mejor que no hacerlo; el plástico, lo opcional.

LA CAUTELA

¿Por qué México ha sido cauteloso al condenar a los colonos israelíes?

R. La postura mexicana responde a tres factores: diplomacia histórica, prudencia regional y cálculo político. México suele evitar condenas directas cuando un conflicto involucra actores múltiples y acusaciones cruzadas, como ocurre con los colonos israelíes y las tensiones en Cisjordania. La Secretaría de Relaciones Exteriores privilegia comunicados que llaman al respeto del derecho internacional sin señalar a un grupo específico, buscando mantener relaciones estables con Israel y con países árabes. Además, México evita alinearse con narrativas polarizadas para no comprometer su papel en foros multilaterales. La cautela no implica indiferencia: refleja una estrategia de neutralidad activa que intenta preservar canales diplomáticos abiertos.