CÓMO LES VA

Con la tremenda división entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, en realidad ¿cómo les va a los que viven en estados republicanos?

R. En pocas palabras, de la patada. Los estados con gobiernos fuertemente republicanos suelen presumir eficiencia, libertad económica y bajos impuestos. Sin embargo, los indicadores sociales muestran una realidad más compleja. Texas, por ejemplo, encabeza listas de personas sin seguro médico, niños sin cobertura, ejecuciones, emisiones de carbono y cierres de hospitales rurales. Otros estados del sur presentan patrones similares: altas tasas de pobreza, mortalidad materna, hambre y muertes laborales. Esto no significa que la política republicana sea la causa directa, pero sí revela que los modelos de bajo gasto público y mínima regulación no siempre se traducen en bienestar ciudadano. La pregunta de fondo es si la libertad económica compensa los costos sociales que muchos residentes enfrentan.

LINEAMIENTOS MUNDIALES

¿Existe una guía de lineamientos aceptados mundialmente para la regulación de la inteligencia artificial?

R. Sí, aunque no hay un único código universal, sí existen marcos ampliamente reconocidos. Los más influyentes son los Principios de Asilomar, que desde 2017 establecen criterios éticos para el desarrollo responsable de la IA. A ellos se suman las guías de la OCDE, la UNESCO y la Unión Europea, todas centradas en seguridad, transparencia y protección de derechos humanos. En años recientes, empresas como Anthropic han creado constituciones internas para sus modelos, como la AI Constitution, que buscan traducir esos principios globales en reglas prácticas de comportamiento. Aunque el mundo aún no converge en un solo estándar, sí existe un consenso creciente sobre los valores que deben guiar la IA: seguridad, equidad y responsabilidad.

LOS PROHIBIDOS

¿Por qué algunos alimentos “prohibidos” ahora se consideran saludables?

R. Durante décadas, ciertos alimentos fueron tratados como enemigos públicos. Hoy, la evidencia científica matiza esa narrativa. La mantequilla, antes culpada de causar enfermedades cardíacas, se reivindica por su aporte a la absorción de vitaminas. Los huevos, que en los 90 se veían como bombas de colesterol, ahora se asocian con aumento del HDL y mejor memoria. Las papas, demonizadas por la moda low‑carb, destacan como uno de los alimentos más saciantes. Incluso el aceite de coco, el café y la sal marina han recuperado prestigio gracias a estudios que cuestionan viejas suposiciones. La pregunta de fondo es cómo cambia la ciencia y cómo deberíamos cambiar con ella. La nutrición no es dogma; es evidencia en evolución.

LA CADENA DE FRÍO

¿Por qué es crucial mantener la cadena de frío después de comprar alimentos?

R. Una vez que la mercancía sale del supermercado, la responsabilidad pasa a usted. La cadena de frío —el sistema que garantiza que productos perecederos como mariscos, pescados o aves se mantengan siempre a la temperatura correcta— se rompe en cuanto esos alimentos quedan sin refrigeración. Cada minuto cuenta: tome los productos fríos al final de la compra y llévelos en una bolsa térmica o nevera portátil.

Si vive lejos o piensa hacer paradas, limite el trayecto a 30 minutos cuando los alimentos no estén bien aislados. Las temperaturas dentro del coche pueden subir a niveles peligrosos incluso en invierno bajo sol directo. Trate los alimentos como trataría a un niño o un perro: nunca los deje en un vehículo caliente.