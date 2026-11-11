Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 11 de noviembre de 2026

EL TRABAJO

¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de opinión? Si la evidencia cambia, ¿no deberíamos cambiar de opinión con facilidad? ¿Qué lo dificulta?

R: Cambiar de opinión implica revisar una versión previa de uno mismo, y ese proceso toca fibras identitarias más profundas de lo que admitimos. La mente protege narrativas que nos dan estabilidad, incluso cuando ya no describen bien la realidad. La evidencia ayuda, pero no siempre es suficiente: la gente actualiza creencias cuando el costo emocional de sostener la versión anterior se vuelve demasiado alto. También influye el contexto social, la confianza en quien presenta la información y la capacidad de tolerar la incomodidad de corregirse. En la práctica, cambiar de opinión es menos un acto racional y más una negociación interna entre identidad, orgullo y nuevas señales del entorno.

OBSOLETAS

¿La inteligencia artificial hará obsoletas ciertas profesiones? Con tantos avances, ¿hay trabajos que realmente desaparecerán?

R: La tecnología no elimina profesiones completas: elimina tareas específicas dentro de ellas. Las ocupaciones que dependen de actividades repetitivas son las más expuestas, pero incluso ahí surgen funciones nuevas relacionadas con supervisión, diseño, interpretación y ética. La historia muestra que cada ola tecnológica desplaza funciones y crea otras, y la inteligencia artificial sigue ese patrón. El reto no es la desaparición de profesiones, sino la velocidad con la que debemos aprender habilidades complementarias para mantener relevancia. La adaptabilidad se vuelve una competencia central. Quien combina criterio humano con herramientas digitales amplía su campo de acción, mientras que quien se aferra a procesos rígidos ve reducir su margen. La IA transforma, pero también multiplica oportunidades.

EN CRISIS

¿Por qué algunas personas prosperan en crisis y otras se paralizan?

R: La diferencia suele estar en la estructura mental previa a la crisis. Quien ha cultivado hábitos de orden, reflexión y autocontrol llega con amortiguadores internos que permiten actuar sin perder claridad. La crisis no crea carácter: lo revela. También influye la red de apoyo, la experiencia acumulada y la capacidad de separar lo urgente de lo importante. Las personas que prosperan tienden a enfocarse en lo que sí pueden controlar y evitan gastar energía en escenarios hipotéticos. La parálisis aparece cuando la mente se llena de interpretaciones catastróficas y pierde sentido de agencia. La resiliencia no es un rasgo fijo, sino una práctica continua que se fortalece antes de que llegue la adversidad.

TALENTO NATURAL

¿Existe realmente el “talento natural” o es un mito cultural?

R: El talento natural existe, pero suele estar sobrevalorado. Las diferencias iniciales entre individuos importan, aunque no tanto como la disciplina, el entorno y la calidad del entrenamiento. La cultura tiende a romantizar historias de genios, pero la evidencia muestra que la práctica deliberada y el acompañamiento adecuado explican la mayor parte del rendimiento excepcional. El mito del talento sirve para simplificar narrativas y justificar desigualdades, pero también puede limitar a quienes creen que no nacieron “dotados”. Las habilidades se moldean con tiempo, retroalimentación y constancia. Lo que llamamos talento suele ser la combinación de predisposición, oportunidad y trabajo sostenido. La verdadera ventaja está en quien mantiene curiosidad y perseverancia cuando otros se rinden.