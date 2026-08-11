Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 11 de agosto de 2026

LOS CAMELLOS

¿Los camellos almacenan agua en la joroba?

R. Como el anterior, éste es otro mito clásico. La joroba no almacena agua, sino grasa. Esa reserva energética permite a los camellos sobrevivir largos periodos sin alimento, pero el agua la obtienen de otra forma: bebiendo grandes cantidades de una sola vez y reduciendo la pérdida corporal mediante mecanismos fisiológicos muy eficientes. El mito persiste porque la imagen es irresistible: un “tanque de agua” natural en medio del desierto. La realidad es más sofisticada y más interesante. Los camellos regulan su temperatura, ajustan su ritmo metabólico y pueden tolerar deshidratación que mataría a otros mamíferos. Son máquinas biológicas de resistencia, no depósitos ambulantes. La ciencia desmonta el mito, pero la fascinación permanece.

LA ÚLTIMA DIVA

¿A quién se considera la última diva de la Época de Oro del cine mexicano?

R. Elsa Aguirre, porque encarna una mezcla única de belleza, misterio y presencia escénica que definió la Época de Oro. Nacida el 25 de septiembre de 1930 y fallecida el 14 de julio de 2026, Aguirre mantuvo una elegancia constante durante más de siete décadas de carrera. Su estilo sobrio contrastó con la teatralidad dominante y creó una imagen inolvidable. La discreción con la que protegió su vida privada reforzó su aura clásica. Películas como La mujer que yo amé consolidaron su figura como símbolo de glamour y disciplina profesional.

AGUA FRÍA

¿Es cierto que beber agua fría después de comer es malo?

R. Puro mito que aparece en casi todas las listas de “creencias populares”: la idea de que el agua fría solidifica las grasas y dificulta la digestión.

No hay evidencia científica que lo respalde. El sistema digestivo mantiene una temperatura estable y procesa alimentos y líquidos sin importar si están fríos o calientes. Lo que sí afecta la digestión es comer rápido, dormir inmediatamente después o abusar de alimentos ultraprocesados. El mito persiste porque suena lógico y porque nos encanta pensar que pequeños hábitos tienen efectos dramáticos. La realidad es menos dramática: el agua fría no es enemiga del estómago. La desinformación, en cambio, sí lo es. Para dudas médicas específicas, consulta siempre fuentes profesionales.

MARTE

¿Por qué Marte sigue obsesionando a científicos y gobiernos?

R. Actualmente Marte es el espejo de nuestras ambiciones, así como la Luna lo fue en el siglo pasado. Marte es lo suficientemente parecido a la Tierra para imaginar colonias y lo suficientemente hostil para recordarnos nuestros límites. Las misiones recientes han detectado rastros de agua congelada, minerales que sugieren actividad geológica pasada y condiciones que, en teoría, pudieron albergar vida microbiana. Pero la obsesión no es sólo científica: es geopolítica. Quien domine la tecnología para llegar, extraer recursos y establecer presencia tendrá ventaja estratégica en la próxima era espacial. Marte es laboratorio, frontera y símbolo. No es casual que países como Estados Unidos, China e India compitan por llegar primero. El planeta rojo es menos un destino y más una declaración de poder.