BIGOTE

¿Es el bigote un hotel de cinco estrellas para las bacterias?

R: Más bien un hostal con desayuno incluido. El vello facial atrapa humedad de la respiración, restos de comida y secreciones nasales, un menú suficiente para que prosperen microbios. Un estudio suizo de 2019 comparó barbas humanas con pelaje de perros y halló más bacterias en las primeras, aunque la muestra fue pequeña y no demuestra riesgo real de enfermedad. Lo que sí sabemos es que el bigote recibe gotitas todo el día y funciona como esponja biológica. La higiene es simple: lávalo a diario con champú suave, sécalo bien, recórtalo seguido y no compartas peine. Si trabajas en hospitales o con alimentos, aplica limpieza extra. Tu bigote no es un villano; sólo es un inquilino que necesita mantenimiento para no convertirse en rumor urbano.

BARBAS

¿Con qué cara le dices a una mujer que se quite el pañuelo mientras un barbudo posa feliz?

R: La comparación suele partir de una premisa incompleta. Muchos países permiten cubrir la cabeza en fotos oficiales por motivos religiosos o médicos, siempre que el rostro se vea de la barbilla a la frente. Lo que nadie acepta es la cara tapada. En México, la regla es más directa: la foto se toma en la oficina de la SRE, con el rostro descubierto y sin lentes, y la barba pasa sin discusión. El criterio es biométrico, no cultural: identificar a la persona con precisión. La barba crece del propio rostro y deja visibles ojos, nariz y boca; un pañuelo o gorro es una prenda añadida que puede ocultar rasgos. Hay quien ve doble vara y quien ve lógica técnica. Al sistema no le importa tu fe ni tu estilo, sólo una cara reconocible.

ARROZ

¿Qué tiene de peligroso el arroz que lleva toda la tarde en la estufa?

R: Más de lo que parece. El arroz crudo suele contener esporas de Bacillus cereus que sobreviven a la cocción. Si el arroz cocido se queda a temperatura ambiente, esas esporas germinan, se multiplican y producen toxinas que causan vómito y diarrea en pocas horas. Recalentarlo no destruye la toxina y no hay olor ni sabor que advierta del riesgo. La regla práctica es sencilla: refrigéralo dentro de la primera hora, en recipientes poco profundos, consúmelo en un día y recaliéntalo sólo una vez hasta que humee. Aplica igual para el arroz rojo de la fonda y el de sushi. Las abuelas lo dejaban en la olla y nunca pasó nada, pero la estadística siempre escucha a los sobrevivientes, no a los que se enfermaron.

BATERÍA

¿Dormir con el celular cargando lo mata de a poquito o es mito de abuela tecnológica?

R: Mitad mito, mitad realidad. Los teléfonos modernos dejan de recibir energía al llegar a 100%, así que no hay riesgo de sobrecarga por dejarlo conectado toda la noche. El problema es el calor y el tiempo prolongado al máximo: las baterías de iones de litio envejecen más rápido cuando están calientes y llenas. Por eso Apple ofrece Carga optimizada y Samsung la función Proteger batería, que frenan la carga en 80-85%. Actívalas en Ajustes. Evita cargar sobre la cama o bajo la almohada y usa cargadores certificados. Mantenerla entre 20 y 80% ayuda, aunque nadie vive así. La batería se desgasta de todos modos; la diferencia está en si quieres que dure tres años o que empiece a fallar en dos.