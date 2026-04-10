Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 10 de abril de 2026

KONDO

¿En qué consiste el método Kondo para viajar?

R. Con certeza, usted se refiere a la filosofía de vida de la famosa japonesa Marie Kondo. Viajar al estilo Marie Kondo significa planear y empacar con intención. El primer paso es imaginar tu viaje ideal: cómo quieres sentirte, qué actividades harás y qué realmente necesitas. Esa visión guía todas las decisiones.

Después, empaca por categorías, no por lugares: ropa, artículos de aseo, electrónicos y documentos. Reúne todo lo de cada categoría y elimina lo que no usarás. Quédate sólo con lo que “despierta alegría” o cumple una función clara.

La ropa debe doblarse con la técnica KonMari para ahorrar espacio y mantener orden en la maleta. Prioriza prendas versátiles y materiales ligeros. Usa bolsas pequeñas para separar cables, medicinas y artículos de cuidado personal.

Lleva sólo lo esencial en tu bolso de mano: documentos, cargadores, una botella reutilizable y un objeto que te dé calma. Antes de cerrar la maleta, agradece lo que llevas: la filosofía de Kondo busca reducir estrés y aumentar disfrute.

El resultado: un viaje más ligero, organizado y consciente.

EL SARGAZO

Planeando salir al Caribe mexicano se ha vuelto una moneda al aire por no saber cómo anda eso del sargazo, que puede deshacer las vacaciones mejor planeadas. Como confío muy poco en lo que dicen los hoteles en sus sitios y otras fuentes, ¿me puede decir, por favor, cómo están las playas en estos días?

R. Con gusto le comparto que el Caribe mexicano vive otra temporada de sargazo que nadie quiere admitir. Los hoteles aseguran que “hay poco y está bajo control”, pero las imágenes satelitales y los reportes independientes cuentan otra historia: grandes manchas flotan frente a Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, avanzando según el capricho del viento. La temporada empezó temprano, en enero, y todo indica que será una de las más intensas de los últimos años.

La contradicción es fácil de entender. Los resorts limpian desde antes del amanecer; para cuando el huésped baja a desayunar, la playa parece impecable. Pero eso no significa que el mar esté limpio, sólo que el ejército de trabajadores fue más rápido que la marea. En cambio, los medios muestran lo que ocurre cuando el sargazo llega de golpe o cuando el viento cambia: montículos cafés que cubren la arena y un mar que pierde su azul.

Hoy, Cancún y Cozumel reportan llegadas ligeras; Playa del Carmen está relativamente limpia; Tulum empieza a recibir más. Mañana puede ser distinto. El sargazo es así: impredecible, masivo y cada vez más frecuente. La verdadera pregunta no es si llegará, sino cuánto y con qué velocidad podremos retirarlo.

FELICES E INFELICES

¿Qué ciudades y estados de México se consideraban los más felices e infelices?

R. Don Marco, voy a usar un poco de libertad editorial y cambiar el rubro de “infelices” por “no tan felices” para evitar herir susceptibilidades.

En México también medimos por estados de ánimo y un mapa emocional del país revela un contraste tan nítido como cualquier indicador económico. En el norte y el Bajío, la vida parece fluir con menos sobresaltos: Mérida encabeza, otra vez, la lista de ciudades donde la gente se siente más satisfecha con su día a día. Le siguen San Pedro Garza García, Querétaro, Aguascalientes y Saltillo, territorios donde la seguridad, los servicios y la estabilidad económica se traducen en algo tan simple y tan raro: tranquilidad.

Pero basta mover el dedo hacia el sur para que el ánimo cambie de color. Ecatepec aparece como el epicentro del estrés urbano; Acapulco, golpeado por la violencia y la precariedad, carga un cansancio colectivo que no se disimula; Villahermosa y Ciudad del Carmen arrastran el desánimo de crisis económicas prolongadas, y Chilpancingo vive entre la inseguridad y la frustración cotidiana.

El país sonríe en el Bajío y se encoge en el sureste. No es casualidad: donde hay movilidad, servicios y futuro, hay bienestar. Donde hay violencia, incertidumbre y abandono, hay tristeza. México no es un país dividido sólo por ingresos o infraestructura, sino también por algo más íntimo: la manera en que sus habitantes sienten la vida que les toca.