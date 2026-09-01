Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 1 de septiembre de 2026

NACHOS

¿De dónde viene el nombre “nachos”?

R: La historia tiene nombre y apellido. En 1943, en Piedras Negras, Coahuila, el cocinero Ignacio Anaya trabajaba en el restaurante Club Victory. Una noche llegó un grupo de esposas de militares estadunidenses del cercano Fort Duncan, ya con la cocina prácticamente cerrada.

Ignacio, a quien todos apodaban Nacho, improvisó con lo que tenía a la mano: totopos fritos, queso derretido y rodajas de jalapeño.

Bautizó el platillo como Nachos especiales, usando su propio apodo como marca. La receta cruzó la frontera, se multiplicó en versiones cada vez más alejadas del original y hoy es sinónimo de antojo estadunidense en cualquier estadio.

Así que la próxima vez que alguien jure que los nachos son gringos, recuérdele que hasta la comida chatarra tiene raíces, y las suyas están en Coahuila, no en Texas.

VIRUS DE DISEÑADOR

¿Es cierto que ya existen virus diseñados completamente por inteligencia artificial?

R. Sí. Investigadores de Stanford entrenaron dos modelos de IA, Evo 1 y Evo 2, con el genoma de casi dos millones de bacteriófagos, virus que atacan bacterias y no a los humanos. La IA generó cerca de 300 diseños nuevos basados en un fago. De esos, 16 funcionaron en el laboratorio y lograron matar a E. coli, incluidas cepas resistentes a los fagos naturales. Algunos incluso fueron más letales que el original. El hallazgo podría acelerar la terapia con fagos como alternativa a los antibióticos, útil ante infecciones resistentes que podrían matar a 40 millones de personas para 2050. Eso sí, los propios científicos advierten que una IA capaz de escribir virus también exige reglas claras de bioseguridad antes de que alguien decida jugar a ser demasiado creativo.

EL TIPO

¿Qué significa en realidad nuestro tipo de sangre?

R. La pregunta parece simple hasta que uno descubre cuánto mito la rodea. Durante años se ha dicho que el tipo de sangre define la personalidad, que el A es disciplinado, el B, creativo; el O, sociable, y el AB, peculiar. Es una idea popular en Japón y Corea, pero no tiene sustento científico. Tu sangre no predice tu carácter. Lo que sí revela es cómo reaccionará tu cuerpo en una transfusión. Los antígenos que llevan tus glóbulos rojos determinan qué tipo puedes recibir sin riesgo. El O negativo es el donador universal y el AB positivo el receptor universal. Algunas investigaciones sugieren asociaciones con ciertos riesgos de salud, pero son tendencias leves. Al final, tu tipo de sangre no dice quién eres. Dice cómo te cuidan.

ENDURECIENDO

¿Cuáles estados de EU están endureciendo políticas de migración y qué implica esto para México?

R: En los últimos meses, varios estados han impulsado medidas más estrictas relacionadas con verificación de estatus migratorio, transporte de personas sin documentos y cooperación ampliada con autoridades federales. Entre los estados que han aprobado o discutido leyes más duras destacan Texas, Florida, Georgia, Alabama, Tennessee y Oklahoma. Cada uno lo hace por razones locales: presión sobre recursos, seguridad pública o debates políticos internos.

Para México, esto significa más casos consulares, mayor necesidad de asesoría legal para connacionales y un aumento en la incertidumbre comunitaria. Las autoridades mexicanas recomiendan verificar información directamente con fuentes oficiales y evitar depender de rumores o redes sociales.