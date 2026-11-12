El ojo del manejador

Si alguien buscara quitarle méritos al éxito en una Serie Mundial, estaría prácticamente topando con pared: un plantel está bajo fuerte presión y el logro es conjunto, grupal.

Cada pelotero debe saber su papel para tal exitazo, cada elemento del roster tiene una función y para ello el staff es vital: todo el personal de apoyo y, en especial, los coaches demuestran el valor de su papel, pues el consejo o la observación siempre es para apegarse al plan y llegar a la anhelada “W” de la victoria. Observando y coordinando esos esfuerzos está el mánager, a quien en ocasiones llamamos manejador o timonel, entre otras: esa traducción de “gerente” debería ser más como un “director operativo”.

Ese personaje a veces férreo, otras muy pensante, es el de la decisión final y, en esta época donde casi tienen un chícharo en el oído para dictarles “ciencia analítica”, con cuáles jugadas enviar desde un rango meramente estadístico, no desde ese olfato cazador sólo obtenido cuando conoces el mítico “librito” …

Por eso, lo de Pat Murphy es muy grande dentro de nombres verdaderamente enormes: obtener un triplete en cuanto a designaciones de manejador del año para unirse en esa cifra ahí nomás a Lou Piniella, Bob Melvin, Jim Leyland (hablando de duros), Dusty Baker y Terry Francona, no es cosa de cualquier día, sobre todo cuando el timonel cervecero es el único en lograrlo de manera CONSECUTIVA.

Meramente en lo ligamayorista, después de un nada halagüeño 2015, con los Padres de San Diego (42-54) se aventó ocho calendarios para regresar como mánager en el máximo nivel, nombrado con estos hoy recién coronados Cerveceros de Milwaukee, con quienes abrió 2024 con un 93-69, siguió 2025 con excelente 97-65 y este año puso un laureado 103-59; su marca total es de 335-247, un dirigente exitoso. Mister Murphy buscará meterse al “club de los cuatro” con Bobby Cox, Tony La Russa y Buck Showalter como únicos con esa cuarteta de designaciones, sería precisamente “el cuarto fantástico”; quién sabe si le afecte la agencia libre, si tendremos temporada (¿completa?) o si le sigue sonriendo el diamante en sí, pero... de que el señorón trae la tendencia ganadora, pues ahí juzgue usted si aumentar 10 victorias dos temporadas después no es como para considerarse algo meteórico y más con un equipo sin nómina estridente, en una ciudad no muy protagónica.

De esas historias que tanto gustan, la de Pat Murphy como hombre “todo beisbol”, comenzando como coach colegial en el lejano 1982 (Maryville), en un trajín donde dirigió a los Países Bajos (en dos JJOO), muchas sucursales y como coach de estos mismos Cerveceros desde 2015, saliendo (MUY) ganón con la salida de Craig Counsell hacia los Cachorros de Chicago. Merecidísimo three-peat de Pat Murphy, veremos su 2027.