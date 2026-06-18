Constancia y... salud

Sigue siendo increíble la sola posibilidad de un paro, huelga o lo que suceda en 2027 con el máximo nivel de beisbol del mundo, porque en verdad estamos viendo un nivel importantísimo, sobre todo con jóvenes quienes ya vienen con “otro chip”.

Deben priorizar un punto de encuentro dentro de las pretensiones de ambas partes (30 dueños y un sindicato) como para, en serio, obligarse, ANTE TODO, a evitar cualquier versión de paro donde se afecte esta máquina FAMILIAR de generar dinero que es el beisbol.

El título viene justo cuando el sindicato en mención felicitó a Byron Buxton, Sean Manaea, Ketel Marte, Taylor Rogers y Trea Turner por sus diez años de “servicio” (temporadas completas en un roster, al menos, de 40 o de 26), accediendo con ello a lo que llaman “el santo grial” de las prerrogativas para los peloteros retirados, quienes registraron esa respetabilísima década.

Encomiable la persistencia de esos peloteros, aunque el dato arrojado en esa publicación gremial nos muestra cómo ahora son menos de DIEZ, sí, 10% de los peloteros que han reunido esa combinación “de salud, perseverancia y algo de suerte” para alcanzar esa llave a un retiro, digamos, más tranquilo.

Son aproximadamente de 3,700 a 4,700 peloteros en la historia de las Mayores quienes han alcanzado esa importante sumatoria de años, surge el dato más fuerte: representando 18% de TODOS los peloteros quienes alguna vez han pisado un diamante con calidad de ligamayoristas y han accedido a esa durabilidad con la decena en calendarios.

Se vale decirlo de otra manera: antes eran casi DOS peloteros de cada diez quienes llegaban a la cifra soñada para el acceso a una pensión, ahora ni siquiera UNO de cada diez peloteros, al parecer, en una tendencia todavía a la baja.

Dejemos paradigmas como los casos de verdaderos durables como Cal Ripken Jr. o Tony Gwynn defendiendo una sola franela en ese lapso, ahora la vida de un pelotero en la actual exigencia del máximo nivel no está resultando con esas cifras de permanencia, aunque sea en varios equipos sumados.

Independientemente de si comienzan a recibir sus emolumentos a los 45 o a los 62 años (tema para otra entrega), los peloteros en verdad entran a una protección digna de reconocimiento incluso por las ligas de los otros “major sports”, significándose el beisbol como un deporte muy cuidadoso de quienes construyeron su historia… falta que cuiden a sus ligaminoristas, tema en el cual también hemos insistido.

También perdido entre tanta info el tema, pero ¡ojo! a que por ahí el brazo comercial del sindicato publicó una alianza propia del mismo con Hard Rock Bet para el tema de apuestas; está bien que todo el mundo busca capital, aunque… ¿ya de plano pueden tener su “propia” casa de apuestas? La integridad, al parecer, es un árbol que da moras.