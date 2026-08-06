Acaparar es un sinsentido

Lo de los Dodgers de Los Ángeles es ya una cosa sórdida, casi como una burla al resto de los equipos del beisbol organizado, no sólo de las Grandes Ligas, de TODO el beisbol organizado, hablando desde la clásica liga amateur, donde llega el equipo que se podría llamar “Deportivo CAMARÓN” lleno de peloteros con experiencia en ligas profesionales para arrasar con el campeonato y con la idea —de ser necesario— de, incluso, hablarle bonito a los ampáyers, no digan que nunca lo han vivido: cuando un equipo es el desmedidamente poderoso en una Liga, casi todo se les debe cuadrar.

No falta la opinión en cuanto aquello relativo a las épocas cuando los Yankees de Nueva York eran casi sinónimo de capital = campeonatos y sí, lo bonito del beisbol es cómo esos orgullosos del Bronx no pudieron ganar cuando siempre fueron los de más alta nómina, también actualmente dicha referencia va con sus vecinos de ciudad, unos Metropolitanos poco optimizadores del varo.

Va muy en serio, algo sucede para una notoria falta de esfuerzo vista por parte de los demás 28 equipos para ir por este extraordinario lanzador zurdo Tarik Skubal (7-6; 2.82 PCLA; 0.92 WHIP), de quien merece la pena mencionar: la verdad, los Dodgers casi parecía que ni lo necesitaban con ese elenco, nos da la impresión como si el mismo serpentinero o no lo esperaba o no le llegó así como con “uy, qué orgullo”. No es sólo la llegada de Skubal a los azules californianos, es una disparidad y una urgencia de regular tanto salarios como la ventajosísima manera —naciente de una pasmosa permisividad— encontrada para posterizar los mismos, en aras de verse “muy listos”, aunque, de paso, el riesgo para el beisbol mismo es BRUTAL.

Dijimos casi con sorna hace par de párrafos “los demás 28 equipos”, pues ahí se filtran quienes sueñan, los aferrados, los de la vaga esperanza, pero seamos fríamente realistas y son muchas franquicias que ni con más optimismo del permitido siquiera se podrían poner a pensar en tener al mismo zurdo Skubal en un futuro, digamos, no tan lejano.

Los LAD de repente tienen una racha de seis derrotas —muy conveniente para ajustar comenzando agosto al costo— y ni siquiera les duele, pues ni aun así le dejan poco trecho con sus 6.0 de ventaja a sus más cercanos en el standing, los Cascabeles de Arizona. Quizá antes no había internet y no tanto te enterabas de esos Yankees, pero hoy estos Dodgers son muy vistos, la consecución de una voracidad peor que un “Deportivo CAMARÓN”.

Extra Inning: traes (a lo bruto) extranjeros violentos y más paseados que microbús quitando identidad a la Liga + cierras oportunidades para jóvenes mexicanos = ahí están las noticias recientes… vergüenza enorme en JCC, beisbol y softbol; síganle con su ánimo dinerero.