Va Palacio por Alessandra

Es tal la preocupación de la 4T por el crecimiento de Alessandra Rojo de la Vega, que desde Palacio Nacional ha llegado la orden de frenarla a como dé lugar y arrebatarle la alcaldía Cuauhtémoc antes de que se les salga de las manos y no la puedan parar.

En días recientes se ha publicado que Citlalli Hernández, secretaria de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, sería la candidata guinda para enfrentar a Alessandra en 2027, pues consideran que es la única que puede unificar a las tribus que pelean esa demarcación.

Cierto, que Hernández puede hablar con todos los grupos del partido sin importar si son moderados o radicales, y tiene comunicación lo mismo con Claudia Sheinbaum que con Clara Brugada, y a ambas les urge recuperar Cuauhtémoc.

Y es que, además de alucinar a Alessandra, esa alcaldía es el corazón de México y algunos la consideran incluso la capital de la CDMX, porque ahí se asientan los Poderes políticos y económicos del país.

Si bien Citlalli es un peso pesado para la Cuauhtémoc, eso no le garantiza que consiga el apoyo en la calle, pues unos cuantos votos pueden definir el triunfo para uno u otro lado.

Y en esa ecuación, en Palacio Nacional han empezado a circular el nombre del exdelegado Agustín Torres, a fin de que caliente el brazo, pues si bien no arrasa en el territorio, sí mantiene un porcentaje de simpatizantes que al final podrían inclinar la balanza.

De la oficina de Carlos Augusto Morales, secretario particular de la Presidenta de la República, salió la indicación para que el alcalde de GAM, Janecarlo Lozano, empezara a apoyar a Torres en la realización de eventos públicos; ya han realizado algunos.

Fue a través de su coordinador de asesores, Luis Barba, que Janecarlo contactó a Agustín para darle el mensaje de que tenían indicaciones superiores de apoyarlo. Han organizado eventos masivos, como el del 22 de agosto en la explanada de la estación del Metro Tlatelolco, con gran participación.

Ese evento, en el que incluso el alcalde de GAM tomó el micrófono, encabritó —cuándo no— a Tomás Pliego, secretario de Atención Ciudadana de Brugada, quien siempre soñó con gobernar Cuauhtémoc, pero René Bejarano, quien era su líder en el PRD, lo mandó al final de la cola.

Tomasito quiere que su muchacho Emilio Villar, concejal morenista de la demarcación, sea el candidato, pero nadie da un centavo por él.

En vía de mientras, Agustín Torres ya se anotó para la encuesta guinda, en espera de los resultados. El detalle con él es que, además de conservar una ronchita en la alcaldía, hasta hace unos meses era el coordinador de asesores de Alessandra.

La Presidenta está dispuesta a meterse en la Cuauhtémoc para rescatar el territorio, y por eso pidió a Carlos Augusto que le dijera a Torres y Janecarlo que se muevan, para alistar una tercera vía, por si las moscas.

Aunque un poco alejado de los focos, el exjefe delegacional no dejó cuentas pendientes y sigue placeándose por la demarcación sin que nadie lo moleste. En una de esas sus votos —los que sean— podrían ser la bisagra que incline la balanza en 2027.

CENTAVITOS

Ya sean Citlalli o Agustín, es una pena que Arturo Cero Votos Ávila vaya a quedar fuera de la contienda, porque hubiera sido un deleite ver una contienda tipo Shrek entre la Princesa Fiona y Lord Farquaad por la alcaldía. El diputado morenista no puede ocultar su deseo de ser alcalde para perfilarse en 2030 a la Jefatura de Gobierno; tendrá que guardar su armadura y su corcel para mejor ocasión.