Toma Claudia control de Morena

La llegada de Citlalli Hernández como jefa de alianzas en Morena no es un simple ajuste partidista; es un ajuste de cuentas, pues en los hechos significa que Claudia Sheinbaum toma el control de las candidaturas guindas para 2027.

Aunque en su mañanera de ayer la Presidenta quiso aparentar sorpresa por la renuncia de Citlalli como secretaria de la Mujer, quienes conocen a la inquilina de Palacio dicen que nadie que le renuncia puede seguir tan campante.

Es claro que Sheinbaum la envió a operar para ella las decisiones más importantes en materia electoral, con lo que al mismo tiempo desplaza no sólo a la dirigente Luisa María Alcalde, sino también al aún secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán.

Desde hace un par de semanas se rumoraba que Alcalde sería removida, no sólo por su evidente incompetencia, sino además porque sus aliados del PVEM y el PT se habían quejado de maltrato, lo que enfrió su alianza.

Se decía que, para lavarle un poco la cara, Claudia jalaría a Luisa María al gobierno. Al principio la dirigente lo negó y culpó a la derecha de difundir esos rumores; todo mundo sabía que el ataque venía de adentro.

Cuando por fin le cayó el veinte de que su cabeza sí pendía de un hilo, difundió un mensaje para asegurar que estaba firme en Morena, pero que si la Presidenta la requería, con gusto se sumaría al proyecto. Su tiempo se agotaba; buscaba curarse en salud.

Y más le hubiera valido que Sheinbaum se la llevara, en lugar de dejarla como una maceta, pues podrá estar sentada en la silla morenista, pero desde ayer quedó claro que ella no tomará ninguna decisión en el partido.

En los hechos, la nueva dirigente es Citlalli, quien no necesita del nombramiento formal, pues todo mundo sabe que llevará la representación presidencial en toda negociación política que inicie.

Nadie buscará más a Luisa María, quien pasará a ser un objeto decorativo sin ninguna capacidad operativa. Y menos a Andy, que ya había sido borrado por sus oscuras relaciones con empresarios beneficiados por el régimen de su padre.

De un plumazo Sheinbaum se deshace de los millennials que Andrés Manuel López Obrador había dejado al frente de Morena antes de irse a su rancho, con lo que asume de lleno el control guinda para el proceso electoral del próximo año.

El cuento de que Alcalde pidió a Citlalli que le ayudara en el partido no se lo tragan ni los chairos; un movimiento de ésos se opera en otros niveles: son órdenes y se acatan.

La única duda es si la Presidenta dejará a Luisa María de florero, o si al final se compadece y la jala con ella al gobierno, para evitarle más bullying.

CENTAVITOS

Seguramente Clara Brugada cree que un programa de gobierno es como una cartelera de shows y espectáculos, donde ella puede ser la animadora oficial para que todo mundo le aplauda. De otra forma no se entiende su decisión de cerrar el domingo la de por sí castigada calzada de Tlalpan, para acarrear personas a la rodada inaugural de su millonaria ciclopista hecha para el Mundial. Primero formarán la figura de la bicicleta más grande del mundo en el Zócalo, y después iniciará el pedaleo sobre la saturada avenida, para vender la idea de que los ciudadanos están felices y colmarán esa vía; después será utilizada a cuentagotas. No habrá autos y quien quiera salir ni pensar en el Metro, ¿verdad? Qué manera de arruinarle la vida a los ciudadanos ¡incluso en domingo! Seguro su equipo le dirá que ese tipo de eventos le traerán mucha simpatía entre los capitalinos.