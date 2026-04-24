¡Que venga Infantino cada año!

Ojalá la FIFA hiciera un Mundial de Futbol cada año en México, porque parece que sólo así las autoridades se ponen las pilas para hacer obras nuevas, dar mantenimiento a las existentes o concluir las que están pendientes.

Quizá eso explique que luego de cuatro años de haber sido inaugurado, el Aeropuerto Felipe Ángeles contará por fin con una línea del Tren Suburbano —que entrará en operación el domingo—, para llevar a los viajeros hacia el AIFA.

Es el mismo tren en que Andrés Manuel López Obrador y una comitiva de su entonces gobierno supuestamente hicieron un viaje de prueba, que incluso difundieron en video, en un claro montaje de algo que evidentemente no existía.

Después de cuatro años de aquella farsa, en dos días comenzará a operar el verdadero, y con capital público, pues el gobierno compró las acciones para su operación en algo así como ¡seis mil millones de pesos!, como si la lana sobrara.

Y hay que esperar a ver quién administrará el servicio, porque con eso de que para la 4T los únicos capacitados son los militares…

Por la misma razón, el otro aeropuerto —el viejo de la CDMX— fue sometido a una cirugía mayor que lo tiene hecho un asco, con la esperanza de que esté listo para el inicio de la fiesta futbolera. Y claro, operado igual por las Fuerzas Armadas.

Pero si el gobierno federal anda a las prisas, el de la capital le dice quítate que ahí te voy, pues de última hora destinó una millonada para embellecer la capital y que los visitantes estén a gusto.

Aunque varias cosas quedarán a medias, pues a doña Clara Brugada no se le da precisamente eso de la planeación y el buen gusto. Dicen que si por ella fuera levantaría de nuevo la Gran Tenochtiltan y convertiría la calzada de Tlalpan en una vía pluvial para trajineras.

La jefa de Gobierno acepta que el Metro es un asco y que urge renovar la totalidad de sus líneas, pero decidió tirar toneladas de dinero en una espantosa ciclovía, para estrangular Tlalpan y torturar aún más a los automovilistas y al transporte público.

Y no sólo eso, tuvo la brillante idea de construir una calzada flotante sobre la Línea 2 de Metro, para que los capitalinos puedan caminar y apreciar el tráfico, los ambulantes y los microbuses peleándose el pasaje; no estará a tiempo.

¿No hubiera sido mejor invertir en drenaje, agua potable, concreto hidráulico o ampliar y restaurar todo el Sistema Metro, por ejemplo?

Como quiera, gracias al Mundial se movió un poco el paquidérmico gobierno de la 4T, al menos para aparentar que trabaja.

CENTAVITOS

En la Miguel Hidalgo, muchos andan nerviositos contra César Garrido, director de Gobierno de Mauricio Tabe. Como el funcionario trae de la mano a los grupos de poder de la alcaldía, muchos lo empiezan a ver como el enemigo a vencer para 2027, a pesar de que aún no son tiempos electorales. Garrido se quejó en sus redes que ha recibido reclamos por supuestas llamadas telefónicas que se hacen a su nombre en la madrugada para encuestarlo, lo que desde luego ha molestado a medio mundo. Por ello exigirá que el Instituto Electoral de la CDMX investigue de dónde salen las llamadas, con qué objetivo y que se sancione a los responsables. Ante ello, aspirantes panistas a esa alcaldía respiran hondo, pues sus equipos han sido grabados volanteando las supuestas encuestas, por lo que no será difícil identificar de dónde proviene el fuego amigo.