Plancha Tabe su relevo

Contrario a lo que ocurre en la mayoría de los procesos sucesorios, en Miguel Hidalgo el alcalde Mauricio Tabe ha promovido una abierta competencia interna en su equipo, a fin de definir quién encabezará la candidatura para ocupar su silla en 2027.

A la línea de arranque, en la que desde hace tiempo se colocaron César Garrido, director de Gobierno en la alcaldía, y la diputada local América Rangel, se sumó la directora de Desarrollo Social, Gabriela Salido.

Aunque hay otros tratando de hacer ruido, son estos tres cuadros los que tienen posibilidades reales de entrar al relevo, sobre todo porque todos son del equipo de Tabe, sin externos que pudieran hacer ruido.

Al principio se llegó a mencionar a Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, como probable aspirante, pero ella misma ha señalado que después de ser primera dama, prefiere continuar como diputada federal.

Aunque difícil, la decisión no parece tan complicada, pues se definirá por género: si el PAN decide postular a un hombre, sin duda Garrido será el próximo alcalde; si es mujer, lo serán América o Gaby.

De momento la que lleva la delantera es la diputada Rangel, quien, además de arrancar primero, la avala un historial impecable en su paso por las urnas, pues ha sido diputada tres veces, todas de mayoría.

Las mediciones iniciales la ubican como puntera sobre sus compañeros y la oposición. Como anécdota, habría que anotar que tanto en elecciones federales como intermedias, América venció a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, sacando más votos que ellos en su distrito.

Pero si bien la diputada ha demostrado ser buena operadora, Gaby no está manca, pues cuenta con amplia trayectoria legislativa y administrativa. Igual ha sido tres veces diputada, aunque no todas de mayoría, y en 2024 perdió el Distrito 5 que comparten Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

A su favor está que ha desempeñado el cargo de Desarrollo Social en dos ocasiones en la alcaldía, además de tener experiencia en la administración pública federal.

Dicen que quienes esperaban un desgreñe entre ellas, se quedarán con las ganas; en Miguel Hidalgo se asegura que han tendido puentes y mantienen una relación cordial… cuando menos hasta ahora.

Por cierto, en el PAN se llegó a mencionar que hubo sugerencias para que Salido buscara Azcapotzalco, lo que rechazó, pues, aunque no desconoce el territorio, forjó su carrera política en Miguel Hidalgo.

En cuanto a Garrido, si bien la Dirección de Gobierno es una área de desgaste, le ha permitido tejer importantes alianzas con grupos de influencia en la demarcación, que sin duda lo apoyarían.

Y, aunque su jefe Tabe ha sido cuestionado por la oposición —básicamente por los diputados Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo—, ha hecho buen trabajo como alcalde y le alcanzaría para dar un espaldarazo a César, con lo que triunfaría.

Ésas son las fichas azules en Miguel Hidalgo, y si el PAN saca bien su proceso interno, retendrán el bastión.

CENTAVITOS

Quien ayer fue visto entrando a la Cámara de Comercio de la Ciudad de México fue el diputado Víctor Hugo Lobo y, aunque nadie sabe bien a qué fue, los intrigosos dicen que recibió el espaldarazo de los empresarios capitalinos, para los proyectos que vaya a emprender. Muy interesante, pues la poderosa Cámara tradicionalmente se mantiene apolítica, y su presidente, Vicente Gutiérrez Camposeco, es un hombre institucional, aunque muy hábil. Si hablaron, sería interesante saber de qué, pero de que Lobo estuvo ahí…