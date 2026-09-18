Pedro Haces no cederá Tlalpan

Llueve, truene o relampaguee, Pedro Haces Lago buscará la candidatura por la alcaldía de Tlalpan, y sólo se bajaría si las encuestas de Morena coinciden con las suyas; obviamente eso no va a ocurrir.

El diputado local se ha estado midiendo por su cuenta, y en su equipo aseguran que va punteando, por lo que ha dejado claro que, a menos que en ambas mediciones estuviera por debajo de todos, incluyendo de la alcaldesa Gabriela Osorio, aceptaría la decisión.

Y, aunque no tiene buena relación con ella, si la actual alcaldesa gana limpiamente, la apoyaría sin condiciones. Él no es el único diputado de Morena por Tlalpan que no puede ver ni en pintura a Osorio, quien ha ignorado a todos.

Haces Lago lleva meses recorriendo, junto a su colega Alberto Vanegas, el territorio tlalpense, haciendo gestiones y atendiendo a las comunidades, lo que les ha redituado un buen posicionamiento en la demarcación.

En 2024, Pedro también buscó la alcaldía, pero al final aceptó que pasara Osorio, a cambio de asumir un escaño en el Congreso de la Ciudad de México. Esta vez no será igual, a menos que la alcaldesa demuestre que está por encima de él en las preferencias.

El problema para Morena es que Gaby ha hecho tan mal trabajo, que en las encuestas que sobre los alcaldes capitalinos se hacen trimestralmente, sale siempre entre las peores calificadas, y su su pésima administración ha generado inconformidad no sólo contra ella, sino contra el partido.

En el equipo de Haces Lago aseguran que hasta el momento sus mediciones le dan varios puntos de ventaja sobre los demás aspirantes, incluyendo la alcaldesa, pero que aguardarán las que haga el partido para cotejarlas y tomar una decisión.

Eso sí, si al final los números no concuerdan, de ninguna manera el diputado acepará bajarse de nuevo, y que incluso tendría que evaluar un camino alterno para competir, pues es una figura atractiva para otros partidos.

Cierto que aún no ha dicho nada de buscar la candidatura fuera de la 4T, pero el PAN, el MC y el PVEM ya le echaron ojo. No se descartaría incluso que se pudiera formar una alianza en Tlalpan en torno al joven diputado.

A la alcaldesa Osorio parece no preocuparle que además de Haces Lago y Vanegas, los diputados Luis Chávez, Carlos Hernández Mirón y hasta la coordinadora de Morena en Donceles, Xóchitl Bravo, no la quieran.

Ninguno ha asistido a sus informes, y la han dejado sola cuando ha tenido que comparecer en el Congreso capitalino a explicar sus acciones de gobierno en Tlalpan.

Es obvia la ruptura oficialista en esa demarcación, y si no le echan pegamento pronto, Tlalpan será otro territorio en peligro para la 4T. La alcaldesa se refugia en la vieja guardia de experredistas como Higinio Chávez, Guillermo Sánchez y Héctor Hugo El Naranja Hernández.

Si en Morena había dudas, seguramente se ampliarán luego del señalamiento del diputado Haces Lago, que como buen amante de la fiesta brava, insiste en lanzarse al ruedo.

CENTAVITOS

Con todo y que Julio César El Nenuco Moreno ha de haber disfrutado al máximo con el concierto de Los Tigres del Norte en los festejos patrios de la Venustiano Carranza, sobre todo con El Jefe de Jefes —canción con la que dicen se identifica mucho—, quien no la pasó nada bien fue su hermano Israel, el diputado local que ni al festejo fue. Y es que el Isra hizo berrinche, pues le avisaron que él no será candidato a la alcaldía, sino que ese lugar será para Elena Segura, eterna aspirante del grupo a la demarcación.