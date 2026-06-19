Se le salen del huacal a Aleida

La reciente salida de Francis Pirín como encargada de Bienestar en Iztapalapa, y el movimiento del exdelegado Horacio Martínez de la Territorial Atlalilco-Axomulco a la Dirección de Gestión y Riesgos, tiene cola.

En el equipo de la alcaldesa Aleida Alavez dicen que ambos funcionarios se estaban moviendo por su cuenta —sin los debidos permisos—, para lo que se pudiera ofrecer el próximo año en las elecciones intermedias.

A Pirín, política de gran experiencia y con una base social importante en el territorio, le inventan historias como la de que estaba haciendo su cochinito desde la alcaldía, y que eso le generó mal ambiente con el equipo de su jefa.

Como haya sido, el chiste es que desde marzo pasado está fuera de la alcaldía, pero es un cuadro importante al que no hay que quitarle el ojo.

La versión oficial del cambio de Horacio Martínez, delegado de Iztapalapa cuando René Arce dominaba el territorio, fue que pidió estar donde pudiera colaborar en temas de Protección Civil, pues recién había cursado una maestría en Gestión de Riesgos.

Que le concedieron el cambio —de hecho es director de Riesgos—, y que entre otras cosas ve el asunto de las grietas que brotan cada rato en esa alcaldía. Y precisamente por ese tema metió en problemas a su jefa recientemente.

Dicen que previo a la Semana Santa diseñó y ejecutó un programa de intervención sin tener la aprobación vecinal, por lo que los vecinos se quejaron a través de las redes, haciéndole llegar videos a diversos medios y ahí se le armó.

Si alguien conoce a los iztapalapenses sabe que, de origen, son rudos, pero más si les tocan su principal fiesta religiosa, que es la representación anual de la Pasión de Cristo, y esas obras la afectaban.

Apenas le llegó la queja a Aleida y ordenó a Horacio levantar su tiradero, por lo que el funcionario tuvo que recular. Ese fue su primer frentazo en temas de gestión social, pero también pegó el tema de las grillas.

A Martínez lo acusaron de querer armarle la ronchita a Sandra Cardona, directora jurídica, para una posible candidatura a diputada por el Distrito local 24. Y, aunque la originaria del barrio de Santa Bárbara es recomendada de Alejandro Ojeda, esposo de Aleida, no pidió permiso.

En mala hora se le presenta este relajito a la alcaldesa, y al parecer su equipo de confianza —que no son más de 10 para tamaño monstruo—, no ha podido poner en práctica lo aprendido con los hindúes, para llevar en calma las cosas.

Y mientras al interior todos se están dando hasta con la cubeta, otros que pagan los platos rotos son quienes hacen trabajo social con la comunidad, como una banda de rock a la que no le pagan por un pleito entre funcionarios.

CENTAVITOS

Luego de probar el ambiente del público en el Fan Fest del Zócalo, que visitó brevemente rodeada de un discreto —todo mundo sabía que eran sus guarros— operativo de seguridad, Clara Brugada decidió cancelar de improviso su participación en el Fan Fest de Tlalpan, sin dar ninguna explicación. Además de que las vibras que sintió en el Zócalo no fueron muy buenas, seguramente alguien le dijo que podría caerle un torrencial en Tlalpan, alcaldía que necesita sólo unas cuantas gotas para inundarse. Los vecinos de esa zona de la capital están lo que le siguen de enchilados por las obras, operativos y los ríos de agua que generan las lluvias, porque no se limpió el drenaje. Seguramente fue por eso, y no porque la alcaldesa Gabriela Osorio sea de un equipo contrario, ¿o sí?