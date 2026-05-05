Le faltarán candidatos a Morena

Ante la línea que marcó la nueva dirigencia guinda, de que los aspirantes a un cargo de elección popular deberán tener un expediente intachable, seguramente a Morena le faltarán candidatos para los puestos que estarán en disputa en 2027.

Y no hay que ir muy lejos para comprobarlo, pues la mayoría de los casi dos mil congresistas que el domingo pasado eligieron a Ariadna Montiel Reyes como su nueva presidenta, tienen una larguísima cola y aun así aspiran a mantenerse de la ubre pública.

Ejemplos sobran: ¿si se pudieran saltar la cláusula del nepotismo, Morena se atrevería a lanzar como candidato al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, por citar un caso?

¿O se atreverán a postular como aspirante al gobierno de Quintana Roo a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas señalado como uno de los artífices del huachicol fiscal que generó miles de millones de ganancias a grupos criminales y a morenistas de moral elástica?

Y ni hablar de Nayarit, Michoacán, Colima, Campeche, Baja California, Sonora y Sinaloa, por citar sólo a unos cuantos. ¿Cuántos de los que aspiran a ser podrían pasar la prueba del ácido que propone la dirigencia morenista?

Pero eso sólo es en el caso de gobernadores, porque hay que meterse con alcaldes, diputados locales y federales, además de concejales, síndicos y una gran cantidad de cargos para los que seguramente el oficialismo no encontrará suficientes perfiles libres de polvo y paja.

La primera declaración de Montiel Reyes como presidenta nacional de Morena habrá que enmarcarla para recordarla en cada nombramiento que haga el partido, pues las definiciones se darán apenas concluya el Mundial.

Porque en el evento del domingo pasado, entre los morenistas asistentes al cambio de dirigencia, seguro juntaban varios años de cárcel.

Y, a todo esto, ante las acusaciones de Estados Unidos en el sentido de que Morena es un narcopartido, habría que preguntar a sus aliados si siguen firmes en ir con ellos a las elecciones del próximo año.

El Partido del Trabajo seguramente no tendrá problema en seguir como aliado guinda, pues solos no llegarán ni a la esquina. Eso sí, elevarán su precio para seguir en la alianza, pues en las actuales condiciones de la 4T son más valiosos para el próximo proceso.

Por su parte, el Verde Ecologista ya venía dando señales de no estar muy convencido de seguir con la alianza, al menos en la Ciudad de México, donde el dirigente, Jesús Sesma, anunció que el año entrante van por su cuenta.

Mucho de ello es por el maltrato que han tenido por parte del gobierno de Clara Brugada, con quien no quieren ir ni a la esquina. Aunque a nivel federal han dejado abierta la posibilidad de jalar con Claudia Sheinbaum.

Quizá los verdes estén olfateando la posibilidad de colar a sus candidatos, al menos en San Luis Potosí y Quintana Roo, mientras esperan a ver si les da para alcanzar una tajada más amplia del pastel.

Podrían aprovechar que Morena va a estar contra la pared por sus escándalos.

CENTAVITOS

Con la llegada de Ariadna a la dirigencia nacional de Morena, las posibilidades de la senadora Andrea Chávez de ser candidata a gobernadora de Chihuahua se reducen drásticamente, pues en un momento se mencionó que ambas disputarían la candidatura. Y es que Montiel hizo un trabajo importante durante un par de años en Chihuahua, donde logró posicionar a Morena antes de ir a la Secretaría del Bienestar. Dicen que tiene un gran cariño por esa entidad, no así por la senadora.