Le cierran el micro a Gaby Jiménez

El pasado domingo era un día muy importante para la diputada federal morenista Gabriela Georgina Jiménez Godoy —para los cuates sólo Gaby Jiménez—, pues iba a ser una de las oradoras en la plenaria, donde su partido presentaría su agenda legislativa.

La oriunda de Jalisco, quien ocupa una de las tantas vicepresidencias de la fracción de Morena en San Lázaro, le había pedido a su coordinador, Ricardo Monreal, que le permitiera el uso de la palabra ante Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien era el invitado estelar.

Inició la sesión y, cuando estaba a punto de darle la palabra a Ebrard, Monreal se detuvo un momento y preguntó “por Gaby”. “Me estoy acordando que me dijo que quería dar un mensaje antes”.

Sin querer… o queriendo, su líder la quemó, pues dejó en claro que nadie le había pedido que hablara, sino que ella lo solicitó.

Pero la diputada no apareció por ningún lado. Gritaron su nombre varias veces y no respondió, por lo que dio inicio la intervención de Marcelo ante los diputados federales de su partido, previo al inicio del segundo periodo de sesiones del año.

O sea, ni habló ante el secretario de Economía, como ella lo había solicitado, y nada más se quemó porque se exhibió que no estuvo presente cuando le iban a dar el micrófono.

El tema no hubiera pasado de una simple anécdota de no ser porque la nativa de Zapopan lleva varios meses tratando de posicionarse como candidata de Morena a la alcaldía Azcapotzalco, que en 2024 perdió ante su compañera y actual alcaldesa, Nancy Núñez.

Hace dos años, el entonces dirigente nacional morenista, Mario Delgado, quiso imponerla como candidata guinda en esa demarcación, pero el ala dura del partido no la dejó pasar y postuló a Nancy, quien es del grupo de Martí Batres.

Y aunque Núñez sea de las alcaldesas peor calificadas en la capital del país, sigue contando con el apoyo de los duros de Morena para repetir en 2027. Con todo y eso, Jiménez no ceja en su intento y llena de encuestas sus redes.

Según ella, en todos los sondeos la dan como puntera en la demarcación, aunque en el territorio dudan de sus publicaciones. La última, por ejemplo, la pone arriba de Nancy por siete puntos, pero también aparece Armando Quintero con 2% de las preferencias.

Así de buena será la encuestadora que a los de Azcapotzalco les preguntaron si les gustaría que Armando los gobernara. Lo que pasa es que él ya fue alcalde ¡de Iztacalco!, y quizá por ello confundieron a dos alcaldías muy diferentes.

La diputada luce desesperada porque no se le acomodan las cosas. Primero, no la toman en cuenta en San Lázaro, a pesar de ser vicecoordinadora. Y, segundo, porque Que Siga la Democracia, partido que Gaby impulsaba con Mario Delgado, no obtuvo registro.

Quizá por ello aprieta en Morena para ver si alguien le echa la mano para Azcapotzalco.

CENTAVITOS

Al enterarse de que desde el Antiguo Ayuntamiento se hacen intentos por desaparecer al PRD en la Ciudad de México, algunos de los históricos recuerdan que la mayoría de los que hoy gobiernan nacieron en el sol azteca. Y dan nombres como los de Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y otros próceres de la izquierda. Incluso comentan que el sol azteca le abrió sus puertas a Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard, a Miguel Ángel Mancera y a la misma Clara Brugada para que obtuvieran sus primeros cargos como gobernantes. Por eso no entienden a quienes intentan un policidio contra el PRD.