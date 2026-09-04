Instruye Arnulfo ir contra Alessandra

En el chat que Arnulfo Cravioto abrió con los alcaldes de Morena en la CDMX, el secretario de Gobierno de Clara Brugada ordenó a cada uno llevar 300 acarreados al evento de mañana en Tlatelolco, para mostrar músculo en terrenos de Alessandra Rojo de la Vega.

Quien debería conciliar con los partidos y garantizar la gobernabilidad en la capital, se dedica a operar una manifestación de Morena “para que no luzca vacía”, sobre todo porque asistirá la dirigente nacional guinda, Ariadna Montiel.

¿Cómo vamos para el sábado?, pregunta Cravioto en el chat, “tienen que llevar 300 por alcaldía mínimo, porque el lugar es grande”, se refiere a la Plaza de las Tres Culturas, que en otros tiempos desbordarían a ojos cerrados.

“Va a ir la compañera Ariadna y lo más importante es que se dé la imagen de fuerza en esa alcaldía (la de Alessandra)… Es momento de mostrar fuerza. Si van todos los alcaldes y cumplen con la meta, se verá bien el evento”.

“La operación es todos contra Alessandra”, ratifica Arnulfo y lo secunda el secretario de Atención Ciudadana, Tomás Pliego, por lo que está claro que el ataque es avalado por la propia Brugada.

De volada respondieron alcaldesas como Lourdes Paz, de Iztacalco; Berenice Hernández, de Tláhuac; Aleida Alavez, de Iztapalapa, y Nancy Núñez de Azcapotzalco, quien incluso promete llevar a gente de Cuauhtémoc, aunque no es su alcaldía.

Incluso Aleida ofrece acarrear a comerciantes, y Pliego se suma con un: “Muy bien, llevamos gente”. La reunión es una asamblea por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Los morenistas enfatizan que deben mostrar fuerza ante Alessandra, quien los desafía a diario y ya no saben qué hacer con ella.

“Cuauhtémoc tiene que vernos fuertes, no podemos llegar con poca gente”, comenta Nancy; Arnulfo responde que “deben hablar con los compañeros, para que desde temprano se vea el movimiento”.

Y Pliego vuelve a meter su cuchara: “Es un encargo, Rojo (la alcaldesa) va a hacer evento ahí también. Hay que dejarle difícil la convocatoria porque van a comparar”.

Quienes tendrían que estar concentrados en garantizar mejores condiciones de vida a los capitalinos, se dedican a complotar contra una alcaldesa de una manera tan burda, que todos en el Ayuntamiento dejan sus huellas digitales de la operación.

¿Y dónde andará el flamante líder local de Morena, Paulo García, quien tendría que ser el organizador de la movilización, en lugar de esconderse tras los pantalones del secretario de Gobierno, que dio la instrucción de ir directamente contra Alessandra?

Es muy grave que una jefa de Gobierno ordene atacar a una alcaldesa elegida —igual que ella—, en las urnas. La 4T ya no sabe qué hacer con Rojo de la Vega, quien se les ha convertido en un dolor de muelas.

CENTAVITOS

Caló duro entre los panistas la noticia de que los alcaldes de Coyoacán y Miguel Hidalgo, Giovani Gutiérrez y Mauricio Tabe, se reunieron la semana pasada para explorar la posibilidad de acomodar el género para quienes aspiren a sucederlos el próximo año. Estas alcaldías tendrán que decidir por un hombre en una y una mujer en otra, lo que afectaría directamente las aspiraciones de Héctor Barrera, quien busca Coyoacán, y América Rangel, Gabriela Salido y César Garrido en Miguel Hidalgo, pues los alcaldes exploraron la posibilidad de acomodar los roles. Al enterarse de eso, los panistas se preguntan qué tan limpia será la lucha interna. Si no, para ni siquiera esperarse a las encuestas.