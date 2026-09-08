El factor Pedro Haces para 2027

Cuando el diputado Pedro Haces Barba anunció que a partir del 29 de agosto se iría de gira por las 32 entidades del país, muchos se sorprendieron, pues estaba por arrancar el segundo periodo legislativo en San Lázaro, donde es coordinador de Operación Política de la mayoría.

No entendían que el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México fuera a encabezar asambleas estatales mientras iniciaban las sesiones plenarias, donde se ha convertido en una parte vital del esquema de Ricardo Monreal.

Pero si alguien ha mostrado timing es Haces Barba, quien tomó como argumento el aniversario 15 de su organización, a fin de llevar un mensaje de modernización a los trabajadores, no sólo para que mejoren sus condiciones laborales, sino para que busquen mayor participación política.

En las asambleas realizadas —por cierto, multitudinarias—, el diputado ha dicho una y otra vez que “los derechos laborales no tienen color” y que los integrantes de su organización pueden levantar la mano para participar con el partido que les abra las puertas.

Porque si bien Pedro se coordina con Morena, no es militante de los guindas. Por eso está en libertad de pedir a sus agremiados ir en busca de los más de 19 mil cargos de elección popular que estarán en juego en 2027.

Seguramente sus palabras harán pensar a más de uno, pues el número de participantes que el coordinador de Operación Política de San Lázaro ha metido en cada asamblea ya lo quisieran muchos partidos para un domingo.

Esta movilización coincide con el inicio del año electoral y los partidos están definiendo candidaturas a diferentes cargos, entre ellos a diputados federales y locales. Con la fuerza que ha mostrado la CATEM, seguramente más de un dirigente partidista volteará a verlos.

La estrategia es inteligente, pues, al tiempo que da pluralidad a su organización, abre el juego para que sus agremiados busquen candidaturas en sus comunidades, sin importar el color de que se vistan.

Y a muchos les puede gustar o no, pero nadie puede negar que el líder sindical cuenta con una amplia capacidad de movilización que resulta atractiva para cualquier fuerza política.

Si bien el pretexto fue la celebración del 15 aniversario de su organización, el objetivo es preparar el camino para las próximas elecciones, donde la CATEM busca obtener, al menos, 10 diputaciones federales y representación en los congresos estatales.

De las entidades visitadas, la que más llamó la atención fue la más reciente en el Estado de México, donde congregó a legisladores, alcaldes, empresarios; a su coordinador, Monreal, y al líder del Senado, Higinio Martínez.

CENTAVITOS

Los que se están metiendo en camisa de once varas son los consejeros del Instituto Electoral de la CDMX, que ayer impidieron al perredista Mario Tripp participar en la sesión de apertura del año electoral, argumentando que están revisando la idoneidad de los integrantes del Comité Estatal de ese partido. Aunque se escudan en la impugnación de la expresidenta del PRD, Nora Arias, se supone que urge resolver el asunto, pues se afectan los derechos de la militancia del partido. Los amarillos hicieron ya su primera manifestación en el IECM, pero el tema podría crecer y enturbiar el proceso que apenas arranca. El asunto ha caído en una especie de hoyo negro, debido a la estrategia jurídica de Arias para dar muerte política al partido que la cobijó, sin importar lo que pase con la militancia que incluso la apoyó.