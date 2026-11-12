Día de campo para Nashieli

Nada más porque Nashieli Ramírez llegó ayer ya despeinada a Donceles, si no se hubiera podido decir que la contralora general de la Ciudad de México ni se despeinó en su comparecencia ante los diputados como parte de la glosa del informe de Clara Brugada.

La funcionaria estuvo en comisiones, donde, en teoría, tendría muchas cosas que comentar, sobre todo por el escandaloso gasto que la administración de Brugada ha hecho en sus primeros dos años, del cual diputados y ciudadanos tienen serias dudas.

Pero, lejos de ser cuestionada, Nashieli fue colmada de elogios por la bancada de Morena, cuyos diputados derramaban miel, al grado de ser ridículamente empalagosos, como la vicecoordinadora Brenda Ruiz, que la describió como la funcionaria perfecta.

Tanta miel llegó a incomodar a la contralora, que si bien esperaba un buen trato por parte de la mayoría oficial, no imaginó que se pusieran de tapetes y que la oposición se viera tan tímida, que prácticamente pasó desapercibida.

Las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se vieron moderadas con la visita, y si bien intentaron algunas críticas, fueron tan tenues que pasaron desapercibidas.

Bueno, ni siquiera en uno de los temas torales para esa dependencia, a la que le cargaron el trabajo que dejó en el aire el Instituto de Transparencia de la CDMX, cuando Morena lo despareció, fue motivo de reclamo.

Se supone que la Contraloría debería tener un apéndice para atender las solicitudes de Transparencia, pero ya van dos años y no lo tiene listo. A pesar de ello, doña Clara presume de ser un gobierno muy transparente.

Uno de los más interesados en que este tema avanzara era Víctor Hugo Romo, quien ya se saboreaba tener en sus manos esa oficina para acceder a toda la información que le fuera útil para sus fines políticos, especialmente en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la que no se olvida.

A lo mejor es precisamente por esas intenciones del diputado que la contralora le ha dado largas a la creación de la nueva oficina y, mientras tanto, ha sido la misma dependencia la que ha estado atendiendo directamente las solicitudes de Transparencia.

Incluso la funcionaria presentó algunas cifras en las que, según ella, han dado respuesta en cerca de 96% de las solicitudes, y el restante 4% está en revisión.

Como quiera, la visita de Nashieli a Donceles fue un auténtico día de campo, pues la bancada del oficialismo gastó todas sus intervenciones en adularla, mientras que la oposición no se atrevió a levantar mucho la voz, no fueran a incomodar.

Y es que como todo el mundo tiene cola que le pisen, nadie quiso molestar a la invitada.

Zacatito pa’l conejo, dirían en el barrio.

CENTAVITOS

Una encuesta presuntamente morenista que empieza a circular en Iztacalco está calentando la plaza, pues da fe de quiénes son los que pueden defender el territorio para los guindas. Hasta el momento no se ha confirmado la versión de que todos los titulares de las alcaldías irán en automático por la reelección; si eso se mantiene, nada impedirá que Lourdes Paz busque de nuevo la silla, a la que llegó hace dos años. Pero al interior del partido hay algunos que presionan para que haya un reacomodo de las candidaturas por género en la ciudad, y eso sí cambiaría la alineación en algunas zonas. Si en esa carambola le llega a tocar a Iztacalco, la carta guinda es, sin duda, el diputado Pablo Trejo, quien está muy bien posicionado en el territorio; la batalla será entre dos.