Clara quiere matar al PRD

En una interesante jugada, la dirigencia del PRD de la CDMX puso el balón en la cancha de Clara Brugada al acusar directamente a su secretario de Gobierno de meter las manos en perjuicio del partido que les dio vida política a ambos.

Los perredistas dejaron claro que César Arnulfo Cravioto ha presionado a magistrados y consejeros electorales para que operen en favor de la diputada Nora Arias, quien fue desconocida dos veces por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como presidenta local.

Afirman que Cravioto habla a nombre de la jefa de Gobierno con lo que echa al comal, pues aunque en el PRD no creen que la gobernante apoye el politicidio contra el sol azteca, tendrá que salir a desmarcarse… o confirmarlo.

De nuevo, el ajedrecista Arnulfo pone a su reina en jaque y todo para salvar a un peón; los perredistas ponen el balón en la cancha de Clara para que lo patee, lo cual es muy interesante porque cada quien tendrá que empezar a pagar el costo político de sus actos.

El PRD pone en la lupa los intereses políticos del tribunal electoral de la CDMX y del propio instituto electoral capitalino, a quien han agarrado de costal de boxeo, pues todo el mundo los pelusea acusándolos de ineptos; si no sirven, que los destituyan.

También exhibe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha emitido dos resoluciones, en teoría, inatacables, pero todo el mundo se las pasa por el arco del triunfo, enviando a la basura las opiniones del máximo tribunal electoral del país.

La jugada también alcanza a la diputada Arias, a quien acusan de que, a raíz de que el TEPJF la destituyó como presidenta, ya no busca dirigir el partido, sino destruirlo.

Que el hecho de que exija que al PRD no le den recursos demuestra que no le interesa salvarlo, sino hundirlo. Incluso hicieron el símil de la madre que pide suspender una pensión alimenticia para que los hijos mueran de hambre, sólo para desquitarse del padre.

Y eso sería muy delicado, porque si Nora quisiera reelegirse, el partido que la postuló ya no existiría. Pero no sólo ella perdería sus derechos, sino todos los militantes, incluso quienes la han apoyado en su lucha.

Nadie podría participar en las elecciones de 2027, lo cual sería más grave aun si se comprueba que la acción para matar al sol azteca es un ataque coordinado entre su propia coordinadora en Donceles y el gobierno de Brugada.

Esto podría ser el engrudo que necesitaba el PRD para unirse nuevamente, sin importar por quién simpaticen. No pueden permitir que este partido —que incluso fue la base de lo que hoy es Morena— desaparezca para siempre.

Porque el propio Andrés Manuel López Obrador lo presidió y ni qué decir de personajes como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo.

La militancia tendría que recuperar su ADN y movilizarse para exigir el respeto a la vida de su partido, que actores ajenos al sol azteca quieren desaparecer. Si no se detienen estos ataques, el tema podría estallarle no sólo a Clara, sino llegar a Palacio Nacional.

El balón está botando… a ver quién mete el gol.

CENTAVITOS

Las marcas que no se mocharon con la FIFA durante el Mundial fueron vetadas, incluso en estadios que llevan su nombre. Sus publicistas le dieron la vuelta con campañas ingeniosas que tuvieron mayor impacto. Algo así está haciendo Somos México, luego de que el INE les pidió cambiar de nombre. El partido presentó la palabra “Somos” sobre un mapa rosa de México, con lo que pasan de víctimas a ganadores.