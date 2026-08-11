Brugada se va a pique

Ni la realización del Mundial de Futbol, donde instaló Fan Fest por todos lados, ni sus millonarias obras para maquillar la ciudad sirvieron para disminuir las opiniones desfavorables contra el gobierno de Clara Brugada, a la que incluso ya ni sus programas sociales sostienen.

La más reciente encuesta de El Financiero, que bimestralmente mide el sentir de los capitalinos con relación a sus autoridades, revela que la aprobación de Clara alcanza con trabajos 57%, lo que refleja que casi la mitad de la población la rechaza.

Su gobierno ha caído en seguridad, empleo, economía y servicios en general, pero un dato que en especial debería preocuparle es que de enero a la fecha perdió 22 puntos de gente que simpatiza con los programas sociales de Morena. En enero los aprobaba 79%; hoy sólo 57 por ciento.

Y eso sí calienta, pues esos programas son el pilar de la 4T para atraer clientes, y si ya ni esos sostienen a la doñita, alguien tendría que levantar las banderas rojas para enmendarle el camino, ya que en menos de un mes inicia el año electoral para 2027… y no les pinta nada bien.

Tanto cacareó Clara sus Fan Fest y resulta que sólo 40% estuvo de acuerdo con ellos; o sea, seis de cada 10 capitalinos los rechazaron.

Los números señalan que las evaluaciones al desempeño de su gobierno se movieron a la baja, como en la economía, que cayó por tercera ocasión consecutiva. En enero estaba en 61%, hoya tiene 46% de aprobación.

Pero quizá la caída más dramática fue en materia de seguridad, ya que al inicio del año estaba en 43% —que no eran números para presumir—, pero ahora sólo 19% está de acuerdo en cómo su gobierno maneja el problema.

Mientras ayer Brugada anunciaba la baja en homicidios dolosos, la encuesta reportaba que la opinión negativa sobre su modelo de seguridad creció a 69%, y que la mayoría de los capitalinos considera la inseguridad como el principal problema de la Ciudad de México.

Si bien en este rubro no le había ido bien, es la primera vez que la mayoría de los capitalinos percibe un deterioro mayor, según el análisis de las encuestas realizadas desde que Clara asumió la Jefatura de Gobierno.

Increíblemente, en un tema vital para los capitalinos, como es el transporte público, las opiniones están divididas: 40% lo califica bien, mientras que 42% lo reprueba. Como quiera, ello significa empate técnico.

Pero donde sin duda la opinión se disparó hacia arriba fue en materia de corrupción, que de 60%, en sólo dos meses se fue a 68. O sea, casi siete de 10 capitalinos opinan que el gobierno de Brugada es corrupto.

En síntesis, el gobierno de Morena en la Ciudad de México es corrupto, inseguro e incapaz, y ya ni sus programas sociales lo salvan, según opinan los capitalinos.

CENTAVITOS

Parece que José Luis El Puma Rodríguez no es el único promotor de Omar Hamid García Harfuch como opción real para la Jefatura de Gobierno en 2030, pues dicen que en San Lázaro también se mueven las fichas en favor del secretario federal de Seguridad Pública, por si decide regresar a la CDMX. Entre las más activas está la diputada Guadalupe Morales, quien conoce bien la capital, donde ha sido delegada, legisladora y funcionaria, por lo que sabe cómo se mueven las aguas en el territorio. Por supuesto, hay más promotores, lo que deja claro que El Batman seguirá siendo un dolor de cabeza para los duros de Morena en la gran ciudad.