Abandonan todos a Cuauhtémoc Blanco

Quien no sale de una para meterse en otra es el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, uno de los diputados estrella de Morena, quien lleva al menos cuatro meses solo en su cueva del Pedregal, pues su esposa e hijos lo abandonaron y se fueron del país.

En el entorno del exalcalde Cuernavaca y exgobernador de Morelos aseguran que su esposa brasileña le pidió el divorcio a mitad del año pasado, al no soportar el escándalo de las acusaciones de abuso sexual en contra del diputado morenista, de parte de su media hermana.

Habrá que recordar que una media hermana que trabajó con él en Morelos, lo acusó ante la Fiscalía de Justicia de esa entidad de abusar sexualmente de ella en la propia Casa de Gobierno, por lo que exigió llevarlo a juicio.

Pero como el exjugador de la joroba es de los funcionarios consentidos de Morena, sus compañeros diputados —pero sobre todo diputadas—, lo protegieron para que no fuera desaforado en San Lázaro y que siguiera impune ante las acusaciones.

Es más, hace unas semanas el orgullo guinda mostró una vez más su cinismo, al proponer que las mujeres que acusen falsamente a un hombre sean castigadas con cárcel.

Además de cínico, el examericanista exhibió su profunda ignorancia, pues el delito de falsedad de declaraciones existe desde la prehistoria en el Código Penal. Eso lo sabe cualquier estudiante de leyes y lo tendría que tener claro alguien que se supone hace leyes.

Pero el caso es que su familia lo abandonó y llevan varios meses radicando en París, aunque su exesposa viene ocasionalmente a México a recordarle al de la joroba que no por haberle concedido el divorcio, se deshará por completo de ella.

Dicen que hace poco la señora llegó al departamento de soltero del diputado de Morena, y que al no encontrarlo causó algunos destrozos, aunque Blanco no se atrevió a denunciar el hecho, pues tiene miedo.

Porque le dejaron claro que si se quiere pasar de listo, muchos de los secretos que guardaron las paredes de Casa Morelos podrían salir a la luz. Quizá por ello se aventó la puntada de tratar de empujar una ley de protección a los hombres en contra de los inventos de las mujeres.

Como esa ridiculez no caminó en San Lázaro, el de la joroba está a nada de inaugurar un canal en YouTube, pues quiere lanzarse de influencer como una estrategia para protegerse de las acusaciones que le podrían caer encima.

Porque tiene claro que su impunidad le durará mientras sea diputado, pero a partir de la segunda mitad de 2027 pasará a ser un mortal más, y entonces sí le podrían cobrar todas las que debe.

Por lo pronto, el diputado estrella de la 4T, ídolo de varias diputadas de su partido, tiene que vivir solo y cuidarse de que su ex no le caiga y le meta un susto.

CENTAVITOS

Dicen que estuvo de flojera la reunión a la que fueron convocados ayer los alcaldes de la capital, para escuchar otra vez a Clarita Brugada pedirles que cooperen para que todo esté bien en la capital durante la celebración de Mundial de Futbol, que está a 85 días de inaugurarse en la Ciudad de México. En cualquier otro país los preparativos hubieran iniciado al menos dos años antes, pero aquí todo se hacen al ahí se va, pues qué cosa puede salir mal. En corto los alcaldes criticaron la convocatoria, pues Brugada sólo les quita el tiempo para sus cosas, pero jamás los recibe en forma individual para tratar temas importantes de sus alcaldías. El asunto es que el Mundial tendría que estar en la esfera de los gobiernos federal y local.