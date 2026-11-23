Desaliñado, con un look tirándole más a Gerardo Fernández Noroña que a Martí Batres —su jefe político—, Arnulfo Cravioto hizo uno más de sus ridículos al tratar de justificar la agresión del viernes contra Alessandra Rojo de la Vega y su comitiva en Donceles.

En lugar de condenar la violencia ejercida en las afuera del Congreso de la CDMX en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, cuyos responsables están plenamente identificados y responden a Morena, Arnulfo quiso culpar a la oposición.

Con un rollo inconexo, más parecido a un chairo morenista que a un secretario de Gobierno, el poblano avecindado en la ciudad negó todo lo que está en las redes y lo que todos vieron en Donceles: grupos de choque de la 4T violentando impunemente a trabajadores.

Arnulfo acusó a la oposición de inventar cosas porque no sabe gobernar: mostró la copia de un supuesto chat interno entre él y algunos diputados donde coordinaban la agresión, lo que es poco creíble que existiera, aunque tratándose de Arnulfo…

Pero independientemente de que ese chat fuera falso, el funcionario tiene la obligación de evitar que ese tipo de actos sucedan; su cargo le faculta a ordenar operativos y tomar acciones para evitar las agresiones.

Se tendría que haber reunido con la alcaldesa y los diputados para hacer un pacto de civilidad y evitar que ocurran estas cosas; eso dice el manual. Y si se salen de control, al menos condenarlas y garantizar que haya sanciones a los responsables.

En lugar de eso, difundió un video donde parece estar peleado con los peines y no se le entiende muy bien lo que dice; habla como arrastrando la lengua. Si bien no es precisamente un Adonis, al menos tendría que aparecer un poco arreglado.

La ideología no está peleada con el jabón; que vea a Martí, que será muy chairo, pero al menos anda bañado, perfumado y con buenos trajes; dicen que, para ser, primero hay que parecer.

Amén de su apariencia, hay quienes quieren aprovechar sus pifias y quizá por ello en el Antiguo Ayuntamiento señalan que ya hay alguien que quiere aprovechar el tiradero que trae para irle quitando espacios.

Los ojos voltean hacia la oficina del subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, Juan José García Ochoa, quien se ha acercado a Clara Brugada para hablarle al oído y decirle que él se puede hacer cargo de los temas que a Arnulfo se le indigestan.

El asunto es que García Ochoa es otro personaje de la misma calaña que Cravioto y sería salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, como dicen en el barrio. Como quiera, ha logrado que lo escuche un poco la jefa.

Mientras todo esto ocurre, en el Palacio del Ayuntamiento la grilla se pone más intensa de lo que estaba, y Clara sigue absorbiendo todos los golpes que dejan pasar sus colaboradores.

CENTAVITOS

Por cierto, si Morena insiste en no condenar la violencia de sus diputados y militantes, la estará reconociendo como propia, y en estos momentos donde los han catalogado de narcos, corruptos y tramposos, como que no sería muy conveniente que coleccionara una mancha más a su percudida bandera. Los guindas no entienden, pues una vez más Alessandra les gana la partida y a domicilio, porque es la segunda ocasión en que la alcaldesa los deja con la palabra en la boca; en ambas ocasiones haciéndose la ofendida, pero amparada en la justificación que sus torpes adversarios le proporcionan. No cabe duda de que la alcaldesa los desquicia y ellos no aprenden, como si ellos nunca lo hubieran hecho.