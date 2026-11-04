Valentino Danchev destaca en AMDETUR 2026 con visión sobre el futuro de la propiedad vacacional

La participación de Valentino Danchev, fundador y CEO de Fidelis Marketing Group , destacó en el Congreso AMDETUR 2026, celebrado el 7 y 8 de septiembre en el Hotel Camino Real Polanco, Ciudad de México. El encuentro reunió a más de 350 directivos, desarrolladores y proveedores de la industria de la propiedad vacacional.

Danchev participó en el panel "Abriendo nuevos caminos: el futuro de la propiedad vacacional en México", presentado por Arrivia, donde se abordaron los desafíos comerciales y las oportunidades de crecimiento del sector.

La conversación fue moderada por Ana Laura Acevedo, vicepresidenta sénior de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica y el Caribe de RCI, y contó con Jorge Bravo, CEO de Holiday Network Group; David Ricardo Suárez, CFO de Solmar; y Michael Buchalter, vicepresidente de Operaciones de Tiempo Compartido de The Villa Group.

Desde su experiencia en marketing y comercialización de propiedad vacacional, Danchev destacó tres prioridades para la industria: modelos más flexibles, aprovechamiento de tecnología e inteligencia artificial y experiencias personalizadas que fortalezcan la relación con los viajeros.

"El futuro de la propiedad vacacional está en ofrecer mayor flexibilidad y experiencias que respondan a las nuevas expectativas del viajero. Hoy, las empresas debemos adaptarnos a un consumidor que busca libertad, personalización y confianza", señaló Valentino Danchev, CEO de Fidelis Marketing Group.

Su intervención se enmarcó en un sector que, de acuerdo con las cifras citadas en el encuentro, genera ventas anuales superiores a 6,350 millones de dólares en México. En este contexto, la capacidad de adaptarse a nuevos hábitos de consumo adquiere especial relevancia.

"La inteligencia artificial debe ir más allá de una tendencia. Su verdadero valor está en ayudarnos a comprender mejor al consumidor, optimizar los procesos comerciales y generar experiencias que fortalezcan las relaciones a largo plazo", destacó Danchev.

Originario de Bulgaria, el empresario fundó Fidelis Marketing Group en 2013. Con sede en Cancún, la compañía se especializa en marketing y comercialización de membresías vacacionales y experiencias relacionadas con resorts de lujo, con presencia en el Caribe mexicano, Los Cabos y Acapulco.