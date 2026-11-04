Valentino Danchev destaca en AMDETUR 2026 con visión sobre el futuro de la propiedad vacacional
El fundador y CEO de Fidelis Marketing Group participó junto a directivos de importantes empresas del sector en uno de los paneles centrales del congreso, donde abordó los desafíos comerciales, la innovación y las nuevas expectativas del viajero
La participación de Valentino Danchev, fundador y CEO de Fidelis Marketing Group, destacó en el Congreso AMDETUR 2026, celebrado el 7 y 8 de septiembre en el Hotel Camino Real Polanco, Ciudad de México. El encuentro reunió a más de 350 directivos, desarrolladores y proveedores de la industria de la propiedad vacacional.
Danchev participó en el panel "Abriendo nuevos caminos: el futuro de la propiedad vacacional en México", presentado por Arrivia, donde se abordaron los desafíos comerciales y las oportunidades de crecimiento del sector.
La conversación fue moderada por Ana Laura Acevedo, vicepresidenta sénior de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica y el Caribe de RCI, y contó con Jorge Bravo, CEO de Holiday Network Group; David Ricardo Suárez, CFO de Solmar; y Michael Buchalter, vicepresidente de Operaciones de Tiempo Compartido de The Villa Group.
Desde su experiencia en marketing y comercialización de propiedad vacacional, Danchev destacó tres prioridades para la industria: modelos más flexibles, aprovechamiento de tecnología e inteligencia artificial y experiencias personalizadas que fortalezcan la relación con los viajeros.
"El futuro de la propiedad vacacional está en ofrecer mayor flexibilidad y experiencias que respondan a las nuevas expectativas del viajero. Hoy, las empresas debemos adaptarnos a un consumidor que busca libertad, personalización y confianza", señaló Valentino Danchev, CEO de Fidelis Marketing Group.
Su intervención se enmarcó en un sector que, de acuerdo con las cifras citadas en el encuentro, genera ventas anuales superiores a 6,350 millones de dólares en México. En este contexto, la capacidad de adaptarse a nuevos hábitos de consumo adquiere especial relevancia.
"La inteligencia artificial debe ir más allá de una tendencia. Su verdadero valor está en ayudarnos a comprender mejor al consumidor, optimizar los procesos comerciales y generar experiencias que fortalezcan las relaciones a largo plazo", destacó Danchev.
Originario de Bulgaria, el empresario fundó Fidelis Marketing Group en 2013. Con sede en Cancún, la compañía se especializa en marketing y comercialización de membresías vacacionales y experiencias relacionadas con resorts de lujo, con presencia en el Caribe mexicano, Los Cabos y Acapulco.
La participación de Danchev en AMDETUR 2026 permitió compartir la visión comercial de Fidelis Marketing Group con representantes de empresas consolidadas de la industria. El encuentro puso de relieve la importancia de combinar innovación, flexibilidad y conocimiento del consumidor para fortalecer la competitividad de la propiedad vacacional en México y responder a un mercado donde las preferencias y necesidades de los viajeros evolucionan constantemente.