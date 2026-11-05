Sheinbaum confirma reunión bilateral con presidente de China; participará en Cumbre de Líderes de la APEC

En el marco de su conferencia mañanera de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que sostendrá un encuentro con su homólogo de China, Xi Jinping, durante su visita a ese país.

Cabe señalar que el viaje obedece a su participación en la Cumbre de Líderes de APEC 2026. La mandataria viajará el próximo 15 de noviembre y regresará a México el día 20.

En este contexto, la titular del Ejecutivo informó que, además de la reunión con el presidente chino, tiene previstas diversas reuniones bilaterales con representantes de ambos gobiernos.

Ya hay varias reuniones bilaterales, pero sí habrá una con el gobierno de China, con secretarios del gobierno de China y de México", señaló.

Respecto a un posible encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sheinbaum Pardo explicó que todavía no está confirmada su asistencia a la cumbre. No obstante, indicó que, en caso de que el mandatario estadunidense acuda, buscaría reunirse también con él.

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¿Cuándo viaja y quién se queda a cargo?

La jefa de Estado detalló que saldrá de México durante la madrugada del domingo 15 de noviembre y regresará el viernes 20. Durante su ausencia, la Secretaría de Gobernación estará a cargo de las actividades correspondientes al Ejecutivo federal, aunque adelantó que buscará conectarse a algunas de ellas.